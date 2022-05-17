Глава Минцифры Максут Шадаев уверен в намерении «Яндекса» остаться в России

Выступая на просветительском форуме «Новые горизонты», глава Минцифры Максут Шадаев выразил уверенность в том, что компания «Яндекс» связывает своё будущее с Россией.

Ранее появились новости о том, что один из основателей «Яндекса» — бизнесмен Аркадий Волож обратился к премьер-министру Израиля с просьбой содействовать в релокации компании и её сотрудников в Израиль.

Позже в «Яндексе» опровергли новость, назвав причиной её появления «ошибку перевода <...> документа с английского на иврит». Речь идёт о материалах, попавших к журналистам издания Calcalist.

Как сообщается в Telegram-канале «Яндекса», перенос штаб-квартиры из Москвы или релокация команд из России не планируется. При этом в компании отметили, что «Яндекс» продолжает нанимать сотрудников на некоторые вакансии, в том числе в Израиле, причём некоторые из них допускают возможность релокации.

«Яндекс — наше технологическое достояние. Задача — создать такие условия, чтобы компания продолжала развиваться внутри страны. Компания продолжает набирать людей, активно инвестировать в новые технологии и связывать своё будущее с Россией», — цитирует Шадаева Telegram-канал Минцифры. Министр добавил, что, судя по крупным компаниям, весь кадровый костяк остаётся в России.