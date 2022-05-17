Spotify начал тестировать NFT-галереи в профилях артистов

Популярный музыкальный сервис Spotify начал тестировать новую функцию — в профилях музыкантов появились галереи NFT-токенов. Пока функция доступна лишь некоторым пользователям Android и только в США.

Получившие доступ к тестовым материалам могут просматривать галереи NFT. Нажав на изображение, можно увеличить его и прочесть короткое описание, связанное с фото или картинкой, а нажав на кнопку «Увидеть больше», можно перейти на NFT-платформу OpenSea для приобретения соответствующего токена.

По имеющимся данным, Spotify не берёт комиссию за покупки, совершённые в ходе тестирования новой функции. По сведениям организаторов площадки, пока они помогают небольшой группе артистов распространять NFT с помощью своих профилей в тестовом режиме.

По результатам тестирования некоторые проекты ожидает дальнейшее развитие, а некоторые так и не минуют стадию тестов.

Spotify добавила тестовую функцию по примеру ряда других сервисов вроде Instagram * — интерес к NFT всё ещё сохраняется, несмотря на заметно остывший рынок. По данным The Wall Street Journal, ежедневные продажи NFT упали на 92 % в сравнении с пиковыми значениями в сентябре, а число активных NFT-кошельков тоже снизилось на 88 %.