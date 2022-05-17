3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео Spotify начал тестировать NFT-галереи в ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Spotify начал тестировать NFT-галереи в профилях артистов

Популярный музыкальный сервис Spotify начал тестировать новую функцию — в профилях музыкантов появились галереи NFT-токенов. Пока функция доступна лишь некоторым пользователям Android и только в США.

Источник изображения: Vic_B/pixabay.com

Источник изображения: Vic_B/pixabay.com

Получившие доступ к тестовым материалам могут просматривать галереи NFT. Нажав на изображение, можно увеличить его и прочесть короткое описание, связанное с фото или картинкой, а нажав на кнопку «Увидеть больше», можно перейти на NFT-платформу OpenSea для приобретения соответствующего токена.

По имеющимся данным, Spotify не берёт комиссию за покупки, совершённые в ходе тестирования новой функции. По сведениям организаторов площадки, пока они помогают небольшой группе артистов распространять NFT с помощью своих профилей в тестовом режиме.

По результатам тестирования некоторые проекты ожидает дальнейшее развитие, а некоторые так и не минуют стадию тестов.

Spotify добавила тестовую функцию по примеру ряда других сервисов вроде Instagram* — интерес к NFT всё ещё сохраняется, несмотря на заметно остывший рынок. По данным The Wall Street Journal, ежедневные продажи NFT упали на 92 % в сравнении с пиковыми значениями в сентябре, а число активных NFT-кошельков тоже снизилось на 88 %.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Spotify отключил 2,1 млн российских премиум-пользователей
Приложение Spotify исчезло из российских сегментов Play Маркет и App Store
Музыкальный сервис Spotify полностью прекратит работу в России с 11 апреля
Более 40 % инвесторов в биткоин ушли в минус из-за падения курса криптовалюты
Microsoft: поддержка Windows 10 версии 20H2 прекратится сегодня
Владелец сервиса Tinder подал в суд на Google из-за принуждения к использованию платёжной системы IT-гиганта
Рубрики: Новости Software, Новости сети, Проигрыватели аудио и видео,
Теги: spotify, nft, opensea, музыка
spotify, nft, opensea, музыка
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 79
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 23
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 16
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 8

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Рядом с нашей галактикой обнаружено загадочное кольцо — это могут быть первые известные следы недавнего взрыва сверхновой
Стартовал предзаказ на умную колонку «Яндекс.Станция 2» по цене 16 990 рублей
MSI выпустила игровой ноутбук с ускорителем GeForce RTX 3050 за $750
Cadillac Lyriq начнёт поставляться этим летом по цене от $62 990
К развитию электроники в России могут привлечь потребителей — власти предложили ввести утильсбор
Видео: первые 24 минуты античного ролевого экшена Asterigos: Curse of the Stars 31 мин.
Релиз технологии масштабирования Intel XeSS не состоится на этой неделе 46 мин.
Hunt: Showdown получила крупное обновление с системой квестов и новыми вооружёнными Одержимыми 48 мин.
Spotify начал тестировать NFT-галереи в профилях артистов 49 мин.
«Лаборатория Касперского» представила решение для защиты умного дома от киберугроз 2 ч.
Уязвимость протокола Bluetooth позволяет злоумышленникам запускать двигатель электромобилей Tesla и проникать в салон 2 ч.
Уязвимость приложения Find My может использоваться злоумышленниками даже при отключенном iPhone 3 ч.
Глава Минцифры Максут Шадаев уверен в намерении «Яндекса» остаться в России 3 ч.
Успех достигнут: продажи Final Fantasy XV наконец превысили 10 млн копий 3 ч.
Минцифры: Россия не планирует блокировать YouTube 3 ч.
Meta переманила из Intel руководителя разработки сетевого «кремния» для дата-центров 6 мин.
Cистема охлаждения эталонной GeForce RTX 4090 Ti показалась на фото — как у GeForce RTX 3090 Ti, но ещё больше 13 мин.
Частным астронавтам миссии Axiom-1 пришлось неожиданно много работать на МКС 19 мин.
Учёные нашли путь к получению энергии из инфракрасного излучения — это обещает прорыв в электрогенерации 25 мин.
Jonsbo анонсировала кулер CR-1400 ARGB White высотой 126 мм 3 ч.
Мизерные продажи электромобилей в России упали в апреле, но продажи Tesla резко выросли 4 ч.
Blue Origin показала огневые испытания многоразового ракетного двигателя BE-4 — самого мощного из современных двигателей в США 4 ч.
Российские специалисты определили требования к командиру межпланетной миссии 5 ч.
Tesla начала принимать предзаказы на электрические грузовики Semi 5 ч.
Акционеры Intel не одобрили вознаграждение главе компании в более чем $178 млн за первый год работы 5 ч.