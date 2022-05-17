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«Лаборатория Касперского» представила решение для защиты умного дома от киберугроз

«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске продукта Kaspersky Smart Home Security, созданного для защиты владельцев умных устройств. С его помощью широкополосные и мобильные интернет-провайдеры могут предоставить своим абонентам решение, позволяющее обеспечить безопасность умного дома, в том числе подключённых к сети колонок, смарт-ТВ, камер наблюдения.

Функциональные возможности Kaspersky Smart Home Security

Функциональные возможности Kaspersky Smart Home Security

Интернет-провайдер может удалённо установить продукт на совместимый домашний роутер пользователя, оставившего заявку на подключение. Затем пользователь устанавливает на Android/iOS-смартфон приложение для управления параметрами защиты умного дома — решение готово к работе.

В состав Kaspersky Smart Home Security включены файловый антивирус, защита от попыток получить контроль над домашними устройствами, функция блокировки брутфорс-атак (атак методом перебора паролей) и попыток перейти на вредоносные сайты. Также в продукте есть функции детской онлайн-безопасности: веб-фильтр, который позволит взрослым оградить детей от нежелательного контента, и контроль экранного времени. Родители сами могут выбрать категории сайтов, не подходящие для их ребёнка, и контролировать объём времени, которое тот проводит онлайн. Предусмотрена возможность составлять расписание доступа в интернет для любого устройства, подключённого к домашней сети.

«Популярность умных устройств для дома растёт с каждым годом, а параллельно увеличивается и число угроз для них. При этом базовых мер защиты, например смены паролей, установленных по умолчанию, может быть недостаточно. Современные смарт-системы должны быть комплексно защищены от широкого спектра киберугроз. С помощью Kaspersky Smart Home Security провайдеры смогут предоставить своим абонентам решение, позволяющее обеспечить безопасность умного дома», — говорится в заявлении «Лаборатории Касперского».

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: умный дом, лаборатория касперского, информационная безопасность, кибератаки
умный дом, лаборатория касперского, информационная безопасность, кибератаки
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