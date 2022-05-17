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Видео: первые 24 минуты античного ролевого экшена Asterigos: Curse of the Stars

Издательство tinyBuild и разработчики из независимой тайваньской студии Acme выпустили на YouTube-канале издания IGN большое геймплейное видео своего античного ролевого экшена Asterigos: Curse of the Stars.

Источник изображения: Acme Gamestudio

Источник изображения: Acme Gamestudio

В представленном материале запечатлено самое начало игры, дающее возможность оценить здешнюю боевую систему, визуальный стиль и другие элементы.

Главная героиня изучает локации, собирает бутылочки с лечебным зельем, дерётся с первыми врагами, а в какой-то момент встречается лицом к лицу с боссом. На правах последнего тут выступил огромный, но предельно неповоротливый крокодил.

В конце прошлого месяца стало известно, что Asterigos: Cruse of the Stars поступит в продажу осенью текущего года одновременно для ПК (Steam), PS4, PS5, а также консолей Xbox двух последних поколений — Xbox One, Xbox Series X и S.

На релизе Asterigos: Curse of the Stars постарается удивить игроков элементами Souls-игр, динамичной боевой системой, более 60 видами врагов и 22 боссами.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: asterigos: curse of the stars, tinybuild, ролевой экшен, acme gamestudio
asterigos: curse of the stars, tinybuild, ролевой экшен, acme gamestudio
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