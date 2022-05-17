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Частным астронавтам миссии Axiom-1 пришлось неожиданно много работать на МКС

Первая полностью частная команда астронавтов, слетавшая за миллионы долларов в апреле на МКС в рамках миссии Axiom-1 компании Axiom Space, столкнулась во время своей работы в космосе с неожиданными трудностями. На МКС миллиардерам пришлось неожиданно много работать, причём на выполнение задач уходило гораздо больше времени, чем во время тренировок на Земле.

Источник изображения: Axiom Space

Источник изображения: Axiom Space

Нет ничего удивительного в том, что туристы, заплатившие по $55 млн за полёт продолжительностью в несколько дней, давно отвыкли от ручного труда. В ходе пресс-конференции после космического путешествия команда из четырёх человек призналась, что настойчивые попытки новичков уложиться в расписание вымотали как их самих, так и, отчасти, группу профессионалов, уже присутствовавших на МКС.

«По существу, прибытие персонала Axiom, похоже, оказало большее влияние на ежедневную нагрузку профессиональной команды МКС, чем ожидалось», — сообщила Сьюзан Хелмс (Susan Helms), ранее бывшая астронавтом NASA, а теперь представляющая Консультативную группу по безопасности космических полётов США.

Частный экипаж прибыл на МКС 9 апреля с большим набором экспериментального оборудования для проведения тестов. Поскольку полёт в космос оказался для туристов первым, причём они не являются ни профессиональными астронавтами, ни исследователями, на эксперименты в их исполнении уходило намного больше времени, чем ожидалось. Так, если в ходе тренировок один из экспериментов длился 2,5 часа, то в реальности он продолжался вдвое дольше, о чём сообщил бизнесмен и инвестор Ларри Коннор (Larry Connor), участвовавший в экспедиции.

Если ранее предполагалось, что миссия продлится «восемь ночей», то на деле она продлилась 15 дней из-за неблагоприятных погодных условий на Земле. Именно благодаря этому новоявленные астронавты, едва успевавшие справиться с поставленными исследователями задачами, смогли получить дополнительное время для того, чтобы «выглянуть в иллюминатор», связаться с родственниками и насладиться ощущениями пребывания в космосе, не отвлекаясь на работу.

Тем не менее довольны были, вероятно, не все. 11 людям на борту МКС было весьма тесно — в некоторых научных модулях проводить эксперименты могут не более четырёх человек одновременно, поэтому пребывание на борту команды Axiom-1 объективно мешало профессионалам. Известно, что компания уже готовится к отправке на МКС второй команды и уже продала три места на корабле SpaceX Crew Dragon. По словам президента Axiom Space Майкла Саффредини (Michael Suffredini) компания «выучила уроки» и в будущем снизит число задач, обязательных для выполнения туристами.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, на острие науки, космос, слухи,
Теги: мкс, космос, axiom space, ax-1
мкс, космос, axiom space, ax-1
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