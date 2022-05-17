Cистема охлаждения эталонной GeForce RTX 4090 Ti показалась на фото — как у GeForce RTX 3090 Ti, но ещё больше

На китайском форуме Chiphell появились фотографии системы охлаждения, якобы принадлежащей эталонной версии графического ускорителя GeForce RTX 4090 Ti. Согласно слухам, видеокарты GeForce RTX 40-й серии будут основаны на архитектуре Ada Lovelace.

Как утверждает источник фотографий, на них показан огромный радиатор будущего флагмана NVIDIA. Визуально он очень похож на охладитель эталонной версий модели GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition, где нет привычного кожуха системы охлаждения, а используется один большой алюминиевый радиатор с множеством рёбер и пара вентиляторов, расположенных с двух сторон.

У радиатора видеокарты нового поколения более крупная контактная площадка для охлаждения GPU и чипов памяти. Аналогичная есть у GeForce RTX 3090 Ti, как показано на фото ниже.

Похоже, эталонные версии видеокарт GeForce RTX 40-й серии сохранят V-образную форму одного из торцом печатных плат, которая применяется у моделей GeForce RTX 30-й серии.

На других фото показаны металлические рамки радиатора эталонной версии GeForce RTX 4090 Ti. К сожалению, качество предоставленных фото не позволяют определить их подлинность.

Следует напомнить, что почти два года назад, ещё до официального анонса GeForce RTX 3080, на китайском форуме Chiphell произошла аналогичная утечка фотографий системы охлаждения видеокарт GeForce RTX 30-й серии.

Согласно последним слухам, анонс серии графических ускорителей GeForce RTX 4000 ожидается в середине июля этого года. Видеокарты класса GeForce RTX 4090 получат более 16 000 ядер CUDA, память GDDR6X со скоростью передачи данных 21 Гбит/с, а их уровень энергопотребления будет составлять 450 Вт.