Google открыла кампус Bay View, работающий на возобновляемых источниках энергии

Google официально открыла кампус Bay View в Калифорнии для своих сотрудников, строительство которого длилось 5 лет. Это первый кампус Google, который она разработала собственными силами, и он определённо не похож на традиционные офисные здания. Помимо необычного дизайна, он ориентирован на экологичность и предлагает «адаптируемое и здоровое рабочее место».

«Впервые мы сами разработали дизайн одного из наших собственных крупных кампусов, и этот процесс дал нам возможность переосмыслить саму идею офиса», — сообщила компания.

Одна из первых деталей дизайна, которая бросается в глаза, это крыша кампуса, выглядящая издалека как чешуя дракона. На самом деле она состоит из 90 000 серебристых солнечных панелей, способных генерировать почти 7 мегаватт энергии, или до 40 % потребности офисов в электроэнергии.

Остальной объём электроэнергии, необходимый для работы штаб-квартиры Google, будет поставляться с близлежащих ветряных электростанций. В кампусе есть две кухни, оснащённые электрическим оборудованием вместо газового. Кроме того, в кампусе есть автоматические шторы на окнах, которые пропускают много естественного света в течение дня, и система вентиляции, которая использует только наружный воздух.

В новом кампусе также находится крупнейшая в Северной Америке геотермальная установка, которая поможет обогревать и охлаждать здания без использования ископаемого топлива. Это также сокращает количество воды, используемой для охлаждения, на 90 %. Система геотермальных свай использует насосы для поглощения тепла из земли в зимнее время и отвода тепла в землю летом.

Общая площадь кампуса, который находится рядом с Исследовательским центром Эймса НАСА (NASA Ames Exploration Center), составляет 102,2 тыс. м2. Кампус включает два офисных здания, центр для проведения мероприятий на 1000 человек и жильё для 240 временных сотрудников.