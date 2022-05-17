ASUS представила игровые ноутбуки ROG Strix Scar 17 SE и ROG Flow X16 на базе Alder Lake-HX и Ryzen 6000

Компания ASUS представила два новых игровых ноутбука под брендом Republic of Gamers (ROG) — ROG Strix Scar 17 SE и ROG Flow X16. Первый предлагает в качестве основы процессоры Intel Core 12-го поколения серии Alder Lake-HX, второй базируется на новейших чипах AMD Ryzen 6000 с архитектурой Zen 3+. Оба лэптопа оснащаются графическими ускорителями GeForce RTX 30-й серии.

Ноутбук ASUS ROG Strix Scar 17 SE готов предложить вплоть до флагманского 16-ядерного Core i9-12900HX. В его составе присутствуют 8 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядер. Максимальный показатель энергопотребления самого процессора составляет 157 Вт (номинальный TDP составляет 55 Вт). Лэптоп также может быть оснащён 64 Гбайт оперативной памяти DDR5-4800 и двумя твердотельными NVMe-накопителями PCIe 4.0 объёмом по 2 Тбайт каждый, работающими в режиме RAID0, что обеспечит скорость последовательного чтения до 14 000 Мбайт/с.

За обработку графики здесь отвечает дискретная мобильная GeForce RTX 3080 Ti с показателем TDP 175 Вт. В составе системы охлаждения ноутбука применяется испарительная камера. А в качестве термоинтерфейса здесь используется жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut. ASUS заявляет о высокой эффективности СО и температурах на 15 градусов по Цельсию ниже, чем у более традиционных решений.

Лэптоп получил 17-дюймовый дисплей, предлагающийся в двух версиях. Это может быть IPS-панель с разрешением Full HD и частотой обновления 360 Гц, либо IPS-панель с разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц. Оба дисплея имеют отклик в 3 мс, максимальный показатель яркости на уровне 300 кд/м2, 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3, также предлагают поддержку технологий Dolby Vision HDR и Adaptive Sync.

Внешний набор интерфейсов лэптопа состоит из одного USB 3.2 Gen 2, одного Thunderbolt 4 (USB Type-C), двух USB 3.2 Gen 1, одного HDMI 2.1 и одного 2,5-гигабитного сетевого адаптера. Разумеется, также присутствует поддержка беспроводных стандартов Bluetooth и Wi-Fi 6E. Ноутбук поддерживает зарядку через порт USB Type-C мощностью 100 Вт, а в автономном режиме лэптоп работает от батареи на 90 Вт·ч. В комплект поставки включён блок питания мощностью 330 Вт. До 50 % аккумулятор заряжается за 30 минут.

Новинка ROG Strix Flow X16 выполнена в менее традиционном форм-факторе. Её экран раскрывается на 360 градусов, позволяя использовать ноутбук в качестве очень мощного планшета. В максимальной конфигурации лэптоп готов предложить в качестве основы 8-ядерный и 16-поточный AMD Ryzen 9 6900HS с номинальным показателем TDP 35 Вт. Как и модель ROG Scar 17 SE новинка может быть оснащена до 64 Гбайт ОЗУ стандарта DDR5-4800. Однако здесь предлагается только один разъём M.2 PCIe 4.0 для установки твердотельного NVMe-накопителя объёмом до 2 Тбайт.

В качестве графической подсистемы ROG Strix Flow X16 может предложить GeForce RTX 3070 Ti с TDP до 100 Вт. Однако компания не уточняет, идёт ли речь о видеокарте, встроенной непосредственно в сам ноутбук или ускоритель предлагается в составе внешней док-станции XG Mobile.

Ноутбук оснащён 16-дюймовым сенсорным экраном с соотношением сторон 16:10 и поддержкой электронного пера. Любопытен он тем, что использует подсветку Mini LED с 512 зонами локального затемнения. Кроме того, панель сертифицирована согласно стандарту DisplayHDR 1000, обладает максимальной яркостью 1100 кд/м2, предлагает 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3, поддержку разрешения QHD и частоту обновления 165 Гц. ASUS заявляет, что скорость отклика дисплея составляет 3 мс.

Среди внешних интерфейсов у новинки значатся один разъём USB 4, два USB 3.2 Gen 2 Type-A, один HDMI 2.0b, один проприетарный разъём для подключения внешней док-станции ROG XG Mobile, а также считыватель для карт памяти microSD. Ноутбук оборудован батарей на 90 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт через USB Type-C. Процесс заряда батареи до 50 % занимает 30 минут.

Стартовая цена модели лэптопа ASUS ROG Strix Scar 17 SE составляет $3500. Модель ROG Strix Flow X16 будет предлагаться от $1950. О сроках доступности новинок производитель ничего не сообщил.