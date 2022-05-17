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Видео: сюжетный трейлер грядущей главы High Isle для The Elder Scrolls Online

Издательство Bethesda Softworks и студия-разработчик ZeniMax Online опубликовали новый трейлер грядущей главы High Isle («Высокий остров») для многопользовательской ролевой игры The Elder Scrolls Online.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Ролик посвящён предыстории грядущих событий и рассказывает об архипелаге Систрес, где развернётся действие главы: «Давным-давно жители архипелага Систрес объединились против всякой угрозы их островному дому. Однако острова раскололись под властью противоборствующих бретонских дворянских домов, и теперь таинственный новый порядок поднимается из теней островов».

Глава «Высокий остров» станет самым крупным из всех обновлений The Elder Scrolls Online в 2022 году. Она предложит свыше 30 часов «увлекательных историй» и позволит больше узнать о родине бретонцев и познакомиться с «обществом благородных рыцарей, стоящим на пороге войны».

Сюжетная глава High Isle для The Elder Scrolls Online выйдет на ПК и в Google Stadia уже 6 июня, а на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S — 21 июня.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: the elder scrolls online, zenimax online studios, bethesda softworks, ролевая игра, mmo
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