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THQ Nordic выпустит стратегический экшен The Valiant от создателей Sudden Strike

Издательство THQ Nordic и разработчики из венгерской студии Kite Games (серия Sudden Strike) представили совместный проект — стратегический экшен с ролевыми элементами The Valiant.

Источник изображения: THQ Nordic

Источник изображения: THQ Nordic

События The Valiant развернутся в XIII веке на территории Европы и Среднего Востока. Игрокам в роли рыцаря Теодориха фон Акенбурга предстоит остановить своего бывшего брата по оружию Ульриха.

Дело в том, что Ульрих одержим идеей восстановить древнюю реликвию — Ааронов жезл. Чтобы найти недостающие части, злодей отправляется в новый крестовый поход по Европе и Святой земле, допустить успех которого нельзя.

«Выбирайте отряды героев и вспомогательные отряды в 15 увлекательных, тщательно продуманных одиночных миссиях, в каждой из которых есть свои видеовставки, дневники, уровни сложности и многое другое», — обещают разработчики.

Мультиплеер в The Valiant будет представлен кооперативным режимом «До последнего бойца» (три человека, орды врагов) и PvP с поединками в форматах «1 на 1» и «2 на 2», а также «обширным ассортиментом» предметов индивидуализации.

Авторы The Valiant ставят во главу угла тактические битвы с небольшим количеством участников. Каждый герой обладает тремя уникальными ветками навыков, которые открывают множество возможностей для выработки своего стиля игры.

The Valiant создаётся для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Сроков выхода у игры пока нет, зато есть заявленная поддержка русского языка (текст).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Стратегия, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: the valiant, kite games, thq nordic, экшен, стратегия
the valiant, kite games, thq nordic, экшен, стратегия
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