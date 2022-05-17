Techland показала первый концепт-арт своей фэнтезийной ролевой игры, над которой работает с 2016 года

Независимая польская студия Techland в свежем пресс-релизе напомнила сообществу о своей амбициозной фэнтезийной ролевой игре, работа над которой ведётся ещё с 2016 года, и представила первый концепт-арт проекта.

По словам генерального исполнительного директора Techland Павла Маркевки (Pawel Marchewka), в задачу команды входит создание игры действительно следующего поколения по мотивам новой интеллектуальной собственности.

«Новый фэнтезийный эпос в огромном открытом мире, подкреплённый умениями и опытом, которые мы как команда приобрели за эти годы, и наполненный новыми идеями, энтузиазмом и изобретательностью», — заявил Маркевка.

Сообщается, что в создании проекта задействованы экс-сотрудники CD Projekt RED, включая работавших над The Witcher 3 нарративных специалистов Каролину Стахыру (Karolina Stachyra) и Аркадиуша Боровика (Arkadiusz Borowik).

Дополнительными подробностями амбициозной игры в Techland на данном этапе поделиться не готовы, но с распростёртыми объятиями ждут к себе новых сотрудников. Сроков выхода и списка целевых платформ у грядущей RPG пока нет.