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Авторы Mutant Year Zero анонсировали Miasma Chronicles — тактическое приключение в декорациях постапокалиптической Америки

Разработчики из студии The Bearded Ladies (Mutant Year Zero: Road to Eden) совместно с издательством 505 Games анонсировали тактическое приключение Miasma Chronicles.

Источник изображений: 505 Games

Источник изображений: 505 Games

Действие Miasma Chronicles происходит в недалёком будущем. По сюжету Америку разрушила дикая сила, известная под названием «Миазма».

Главный герой Miasma Chronicles — молодой мужчина по имени Элвис, которого ещё ребёнком привезли в шахтёрский городок Застойтаун. Мать оставила его на воспитание няньке-роботу, которого он называет старшим братом.

Загадочная перчатка, способная управлять «Миазмой», — ещё один странный подарок матери, оставшийся в распоряжении у Элвиса. «Братьям» придётся отправиться в путешествие по постапокалиптической пустоши, чтобы найти ответы на вопросы, которые могут навсегда изменить судьбу человечества.

Геймплей Miasma Chronicles будет сочетать процесс исследования локаций с тактическими пошаговыми сражениями и элементами RPG. Разработчики пообещали удивить игроков сложным и многогранным окружением, диковинными персонажами, глубокой системой улучшения оружия и захватывающей историей.

Релиз Miasma Chronicles запланирован на 2023 год для ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: the bearded ladies, 505 games, miasma chronicles, стратегия, тактика
the bearded ladies, 505 games, miasma chronicles, стратегия, тактика
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