Приключенческий симулятор выживания Among the Trolls погрузит игроков в мир финского фольклора

Издательство 505 Games и разработчики из финской Forbidden Studios в рамках презентации 505 Games Spring 2022 Showcase анонсировали приключенческое выживание от первого лица Among the Trolls.

События Among the Trolls развернутся в лесах Финляндии, куда для визита к бабушке с дедушкой приезжает Алекс/Анна (доступен выбор протагониста). Родственников на месте не оказывается, а их дом давно заброшен.

Пользователям предстоит «с головой нырнуть в мир скандинавской мифологии», научиться выживать в диких условиях, сражаться со сверхъестественными созданиями из финского фольклора и живыми духами природы.

Разработчики Among the Trolls обещают возможность сбросить социальные оковы и затеряться в лесах среди троллей, необъятный мир финского фольклора, мифологии и древней магии шаманов, а также прокачку магических атрибутов.

Among the Trolls стартует в раннем доступе Steam до конца года. Полноценный релиз ожидается в течение 20 месяцев с момента премьеры в Early Access. Авторы также предупреждают о постепенном повышении цены игры.