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Британская компания не может запустить ракету Skylark L с сентября 2021 года из-за бюрократии в Исландии

Аэрокосмическая компания Skyrora из Эдинбурга (Шотландия) сообщила, что не может из-за бюрократических проволочек выполнить запуск суборбитальной ракеты Skylark L с мобильного космодрома в Хусавике (Исландия), несмотря на готовность к полёту с сентября 2021 года.

Источник изображения: Skyrora

Источник изображения: Skyrora

В заявлении Skyrora указано, что запуск Skylark L является ключевым рубежом на пути к орбитальному полёту более мощной ракеты Skyrora XL, который, как ожидается, будет выполнен в 2023 году с космодрома в Великобритании. Нынешний пуск должен подтвердить необходимый уровень технологической готовности систем корабля перед запланированной отправкой в космос трёхступенчатой ​​орбитальной ракеты Skyrora XL с массой полезной нагрузки 315 кг.

Торхильдур Элинардоттир (Thorhildur Elínardóttir), менеджер по связям с общественностью Исландского транспортного управления, ответственного за выдачу лицензий на космические полёты, сообщил ресурсу Space.com по электронной почте, что причиной задержки с выдачей лицензии является отсутствие законодательства в этой сфере. «В настоящее время в законодательстве Исландии отсутствуют конкретные требования к ракетным установкам, меры безопасности и определение верхней границы воздушного пространства, за которое несёт ответственность государство», — пояснил чиновник. По его словам, требуется совместное обсуждение нерешённых вопросов с участием ряда организаций.

Запланированный запуск Skylark L будет выполнен в рамках сотрудничества, закреплённого меморандумом о взаимопонимании, подписанном в 2021 году правительствами Великобритании и Исландии. Для этого Skyrora построила так называемый мобильный «контейнерный» космодром с «минимальной площадью», который можно развернуть для запуска всего за семь дней.

Суборбитальная ракета Skylark L длиной 11 м способна доставить полезный груз весом 50 кг на высоту около 100 км над поверхностью Земли. В августе 2020 года Skyrora запустила с площадки в Исландии более компактную ракету Skylark Micro.

Глава Skyrora по связям с правительством Алан Томпсон (Alan Thompson) сообщил Space.com, что компания обратилась «к вышестоящей инстанции» с просьбой поручить Исландскому транспортному управлению ускорить процесс лицензирования, чтобы наконец выполнить запланированный запуск Skylark L.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: ракета, суборбитальный полёт
ракета, суборбитальный полёт
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