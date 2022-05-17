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Анонс даты выхода психологического хоррора Fobia — St. Dinfna Hotel сопроводили демонстрацией пяти минут геймплея

Издательство Maximum Games и разработчики из независимой бразильской студии Pulsatrix анонсировали точную дату выхода своего психологического хоррора Fobia — St. Dinfna Hotel.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Напомним, Fobia — St. Dinfna Hotel была анонсирована в августе 2020-го для ПК, а в феврале 2021-го создатели подтвердили версии для консолей. Релиз игры ожидался на протяжении текущего года.

Как стало известно, Fobia — St. Dinfna Hotel поступит в продажу 28 июня текущего года для PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. В сервисе Valve доступна демоверсия.

Анонс сопровождался пятиминутной геймплейной демонстрацией Fobia — St. Dinfna Hotel (прикреплена выше). Разработчики показали несколько головоломок и стычку с жуткими монстрами.

События Fobia — St. Dinfna Hotel разворачиваются в роскошном отеле, куда для расследования прибывает начинающий журналист Роберто. С помощью своей камеры репортёр может видеть не только настоящее, но также прошлое и будущее.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: fobia — st. dinfna hotel, pulsatrix studios, maximum games, хоррор
fobia — st. dinfna hotel, pulsatrix studios, maximum games, хоррор
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