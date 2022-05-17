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Phanteks представила водоблоки для видеокарт MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim (X) и RTX 3090 Ti Gaming (X) Trio

Компания Phanteks анонсировала водоблоки Glacier G3090Ti MSI, предназначенные для жидкостного охлаждения графических ускорителей GeForce RTX 3090 Ti Suprim (X) и GeForce RTX 3090 Ti Gaming (X) Trio от компании MSI.

Источник изображений: Phanteks

Источник изображений: Phanteks

Решение относится к устройствам полного покрытия: тепло отводится не только от графического процессора, но и от чипов памяти, а также от элементов подсистемы питания. Компания заявляет об использовании только премиальных материалов в новинках. Водоблоки Glacier G3090Ti MSI предлагают основание из никелированной меди, прозрачный акриловый верх, черные или хромированные алюминиевые накладки, а также уплотнительные кольца промышленного качества VITON.

Встроенную RGB-подсветку водоблоков можно синхронизировать с остальными компонентами компьютера.

Размеры водоблоков Phanteks Glacier G3090Ti MSI для видеокарт MSI GeForce RTX 3090 Ti Gaming (X) Trio составляют 266,56 × 151,24 × 18,9 мм. Вес равен 1,15 кг. Для ускорителей MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim (X) размеры водоблоков составляют 353,24 × 190 × 70 мм. А вес равен 1,74 кг. Более подробно с ними можно ознакомиться на сайте производителя.

Новинки будут доступны как в чёрном исполнении из анодированного алюминия, так и в хромированном варианте. Чёрную версию производитель оценил в $230 (или 230 евро в Европе), а хромированную — в $250 (250 евро). В продаже водоблоки должны появиться к концу текущего месяца.

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: phanteks, водоблок, система охлаждения, система жидкостного охлаждения
phanteks, водоблок, система охлаждения, система жидкостного охлаждения
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