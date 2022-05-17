Глава Bloober Team хихикнул, комментируя слухи о связи студии с ремейком Silent Hill 2

Журналист IGN на игровой конференции Digital Dragons спросил руководителя Bloober Team Петра Бабиено (Piotr Babieno) насчёт слухов об участии польской студии в разработке ремейка культового хоррора Silent Hill 2.

Собственно комментировать слухи о Silent Hill 2 Бабиено, в общем-то, не стал: «Мы не можем что-либо комментировать, потому что, конечно же, уважаем отношения с нашими партнёрами, так что сказать мы ничего не можем».

«Мы сделаем анонсы относительно наших будущих проектов так скоро, как сможем. Тогда вы узнаете намного больше. Официально», — добавил Бабиено, хихикнув на последнем слове.

В июне 2021 года Bloober Team заключила стратегическое соглашение с Konami (владеет правами на Silent Hill), в рамках которого будет разрабатывать игры по новым и уже известным франшизам японского издательства.

По словам Бабиено, в производстве у Bloober Team сейчас три проекта: первый с Konami, второй с Private Division (по новой интеллектуальной собственности) и третий, который находится в препродакшене.

В Bloober Team не скрывают, что являются поклонниками Silent Hill, но игру по культовой франшизе Konami пока не подтверждали. Первым об участии студии в развитии серии со ссылкой на свои источники сообщил портал Video Games Chronicle.

Помимо предполагаемого ремейка Silent Hill 2, в разработке у разных студий якобы находятся полноценная новая Silent Hill, интерактивный тизер в стиле P.T. и цикл коротких историй.