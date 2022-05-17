3DNews Новости Software Ужастик Глава Bloober Team хихикнул, комментируя...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Глава Bloober Team хихикнул, комментируя слухи о связи студии с ремейком Silent Hill 2

Журналист IGN на игровой конференции Digital Dragons спросил руководителя Bloober Team Петра Бабиено (Piotr Babieno) насчёт слухов об участии польской студии в разработке ремейка культового хоррора Silent Hill 2.

Источник изображения: Konami

Источник изображения: Konami

Собственно комментировать слухи о Silent Hill 2 Бабиено, в общем-то, не стал: «Мы не можем что-либо комментировать, потому что, конечно же, уважаем отношения с нашими партнёрами, так что сказать мы ничего не можем».

«Мы сделаем анонсы относительно наших будущих проектов так скоро, как сможем. Тогда вы узнаете намного больше. Официально», — добавил Бабиено, хихикнув на последнем слове.

Последний на данный момент выпущенный проект Bloober Team — психологический хоррор The Medium (источник изображения: Bloober Team)

Последний на данный момент выпущенный проект Bloober Team — психологический хоррор The Medium (источник изображения: Bloober Team)

В июне 2021 года Bloober Team заключила стратегическое соглашение с Konami (владеет правами на Silent Hill), в рамках которого будет разрабатывать игры по новым и уже известным франшизам японского издательства.

По словам Бабиено, в производстве у Bloober Team сейчас три проекта: первый с Konami, второй с Private Division (по новой интеллектуальной собственности) и третий, который находится в препродакшене.

В сентябре 2021 года Bloober Team анонсировала новую Layers of Fear (источник изображения: Bloober Team)

В сентябре 2021 года Bloober Team анонсировала новую Layers of Fear (источник изображения: Bloober Team)

В Bloober Team не скрывают, что являются поклонниками Silent Hill, но игру по культовой франшизе Konami пока не подтверждали. Первым об участии студии в развитии серии со ссылкой на свои источники сообщил портал Video Games Chronicle.

Помимо предполагаемого ремейка Silent Hill 2, в разработке у разных студий якобы находятся полноценная новая Silent Hill, интерактивный тизер в стиле P.T. и цикл коротких историй.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Слухи: Konami выпустит интерактивный тизер новой полноценной Silent Hill и цикл коротких историй из мира серии
Слухи: проектом Bloober Team в серии Silent Hill станет ремейк второй части
Опубликованные инсайдером скриншоты новой Silent Hill заблокировали по требованию правообладателя
Британские чарты: Elden Ring выпала из топ-10, а Evil Dead: The Game дебютировала в пятёрке
Слухи: сборник ремастеров Gears of War поступит в продажу до конца года
Ключевые подробности Arma Reforger раньше времени утекли в Сеть: это Arma 4, которая выйдет на ПК и консолях
Рубрики: Новости Software, игры, Ужастик,
Теги: silent hill 2, konami, bloober team, хоррор
silent hill 2, konami, bloober team, хоррор
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 93
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 32
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 16
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 8

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Два новейших ракетных двигателя SpaceX Raptor 2 взорвались друг за другом во время огневых испытаний
В России построят завод по производству материнских плат за 2 млрд рублей
Учёные нашли путь к получению энергии из инфракрасного излучения — это обещает прорыв в электрогенерации
Анонсирован шутер Arma Reforger, который станет основой для Arma 4
Стартовал предзаказ на умную колонку «Яндекс.Станция 2» по цене 16 990 рублей
Китайский Linux-дистрибутив Ubuntu Kylin 20.04 портировали на платформу RISC-V 10 мин.
Глава Bloober Team хихикнул, комментируя слухи о связи студии с ремейком Silent Hill 2 18 мин.
Суд обязал Oracle выплатить HPE $3 млрд в связи с отказом от поддержки Itanium 53 мин.
Анонс даты выхода психологического хоррора Fobia — St. Dinfna Hotel сопроводили демонстрацией пяти минут геймплея 2 ч.
Мошенники стали наживаться на уходе Apple из России — предлагают пополнить Apple ID и не только 2 ч.
Приключенческий симулятор выживания Among the Trolls погрузит игроков в мир финского фольклора 3 ч.
Во второй половине мая Game Pass пополнится Sniper Elite 5, Vampire Survivors, Hardspace: Shipbreaker и не только 3 ч.
Авторы Mutant Year Zero анонсировали Miasma Chronicles — тактическое приключение в декорациях постапокалиптической Америки 4 ч.
Techland показала первый концепт-арт своей фэнтезийной ролевой игры, над которой работает с 2016 года 4 ч.
THQ Nordic выпустит стратегический экшен The Valiant от создателей Sudden Strike 4 ч.
Британская компания не может запустить ракету Skylark L с сентября 2021 года из-за бюрократии в Исландии 2 ч.
Phanteks представила водоблоки для видеокарт MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim (X) и RTX 3090 Ti Gaming (X) Trio 2 ч.
Китайская YMTC начала рассылать образцы 192-слойных чипов флеш-памяти 3D NAND 4 ч.
Google открыла кампус Bay View, работающий на возобновляемых источниках энергии 5 ч.
ASUS представила игровые ноутбуки ROG Strix Scar 17 SE и ROG Flow X16 на базе Alder Lake-HX и Ryzen 6000 6 ч.
Meta переманила из Intel руководителя разработки сетевого «кремния» для дата-центров 7 ч.
Частным астронавтам миссии Axiom-1 пришлось неожиданно много работать на МКС 7 ч.
Jonsbo анонсировала кулер CR-1400 ARGB White высотой 126 мм 9 ч.
Мизерные продажи электромобилей в России упали в апреле, но продажи Tesla резко выросли 10 ч.
Blue Origin показала огневые испытания многоразового ракетного двигателя BE-4 — самого мощного из современных двигателей в США 11 ч.