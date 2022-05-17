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Анонсирован шутер Arma Reforger, который станет основой для Arma 4

Компания Bohemia Interactive анонсировала Arma Reforger — военный шутер, который должен стать фундаментом для полноценной четвёртой части. Все ключевые особенности проекта утекли в Сеть ещё несколько дней назад.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Arma Reforger создаётся на движке Enfusion, на базе которого разработчики также планируют тестировать технологии и механики для Arma 4. Действие шутера (как и сообщалось в утечке) разворачивается в альтернативном 1989 году в условиях холодной войны между силами США и Советского Союза.

Ключевая локация игры — вымышленный остров Эверон площадью 52 км2. На старте Arma Reforger может предложить геймерам три режима: привычный мультиплеерный Conflict, набор сражений с захватом точек Capture & Hold, а также редактор сценариев Game Master.

Уже сейчас для Arma Reforger заявлена поддержка модификаций. Базовая версия игры также включает 15 видов оружия, 2 вида гранат, 6 транспортных средств и 18 видов модификаций к ним, а также другое снаряжение.

Arma Reforger уже вышла в раннем доступе Steam, где стоит 1499 рублей, а в ближайшее время должна появиться на Xbox One, Xbox Series X и S в рамках программы Game Preview.

Авторы обещают, что в раннем доступе Arma Reforger пробудет максимум год. За это время планируют выпустить три крупных обновления (оружие, техника и так далее).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Xbox,
Теги: шутер, bohemia interactive, arma reforger, ранний доступ
шутер, bohemia interactive, arma reforger, ранний доступ
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