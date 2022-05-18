AMD заявила, что Radeon RX 6000 дают лучшую производительность на доллар, чем видеокарты NVIDIA

Компания AMD заявила, что её видеокарты дают пользователям лучшее соотношение производительности к цене, чем решения конкурента в лице NVIDIA. Такое заявление сделал один из руководителей подразделения игровых решений AMD Фрэнк Азор (Frank Azor), поделившийся в Twitter списком со сравнением графики Radeon RX 6000-й серии с актуальными картами NVIDIA GeForce.

По данным AMD, её самая мощная видеокарта текущего поколения, Radeon RX 6950XT, предлагает на 80 % более высокую производительность на доллар (FPS/$) по сравнению с NVIDIA GeForce RTX 3090. Кроме того, решение AMD обеспечивает лучшее соотношение производительности к потребляемой энергии — оно даёт на 22 % более высокую частоту кадров на ватт (FPS/Ватт).

Наименьшее превосходство по FPS/$ даёт видеокарта Radeon RX 6800 XT по сравнению с GeForce RTX 3080 — всего 6 %. А лучшее соотношение у видеокарт Radeon RX 6400 и GeForce GTX 1050 Ti — первая превосходит последнюю на 89 % по производительности на доллар. Эта же пара предлагает лучшее соотношение производительности к энергопотреблению — Radeon превосходит GeForce на 123 %.

Заметим, что во всех случаях AMD указывает не рекомендованные, а наименьшие рыночные цены, взятые у одного из крупных американских ретейлеров — Newegg — по состоянию на 10 мая. Это означает, что заявления AMD по ценам хотя и точны в отношении заявленных карт, не в полной мере актуальны для других рынков. Тут же стоит отметить, что сейчас цены на многие видеокарты приблизились к рекомендованным, хотя ещё и не достигли их.