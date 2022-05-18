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NVIDIA выпустит видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630 — она заменит GeForce GTX 1050 Ti

Компания NVIDIA собирается выпустить видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630. Такую информацию предоставил портал VideoCordz, ссылающийся на свои источники. Новинка должна прийти на смену модели GeForce GTX 1050 Ti, которая всё ещё активно используется в бюджетных системах.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Напомним, что последняя модель ускорителя серии GTX с архитектурой Turing — GeForce GTX 1650 — была выпущена NVIDIA в апреле 2019 года, то есть три года назад. С тех пор на рынке многое изменилось. Начавшийся дефицит полупроводников фактически убил весь начальный сегмент видеокарт. И несмотря на то, что со временем NVIDIA всё-таки выпустила в рамках актуальной линейки видеокарт Ampere модель начального уровня GeForce RTX 3050 с рекомендованной стоимостью $249, данный ускоритель в настоящий момент продаётся по цене $330, что делает его значительно менее привлекательным для многих потенциальных покупателей.

Компания AMD, выпустившая в свою очередь такие модели видеокарт, как Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400 с рекомендованными ценами в $199 и $159 соответственно, прекрасно осознаёт, что у конкурента имеются проблемы с ускорителями начального уровня. Недавно AMD запустила рекламную компанию, в которой сравнила серию видеокарт Radeon RX 6000 по соотношению производительности на потраченный доллар с конкурентными решениями. В нижнем сегменте видеокарт отчётливо видна разница по указанному соотношению между видеокартами AMD и NVIDIA, где та же Radeon RX 6400 стоимостью $160 оказывается выгоднее, чем GeForce GTX 1050 Ti.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Как пишет VideoCardz, модель GeForce GTX 1630 придёт на замену GeForce GTX 1050 Ti, поэтому её стоимость, вероятнее всего, будет ниже $190, за которые в настоящий момент предлагается GeForce RTX 1650. На текущий момент информация о технических характеристиках GeForce GTX 1630 неизвестна. Можно предположить, что новая карта будет основана на графическом процессоре NVIDIA TU117 (Turing) и её показатель энергопотребления будет ниже 75 Вт. Кроме того, она, вероятнее всего, получит память стандарта GDDR6. Следует напомнить, что модель GeForce GTX 1650 выпускается в пяти различных вариантах на базе чипов TU106, TU116 и TU117, и в том числе в виде версии Super.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, слухи,
Теги: nvidia geforce, видеокарты, geforce gtx 1630
nvidia geforce, видеокарты, geforce gtx 1630
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