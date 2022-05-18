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Sony выпустит 17 июня сменные панели для PS5 в трёх новых цветах

Компания Sony сообщила, что с 17 июня в продаже появятся сменные крышки для игровых консолей PlayStation 5 в трёх новых цветах: Starlight Blue (Звёздный синий), Galactic Purple (Галактический пурпурный) и Nova Pink (Розовый «новая звезда»). Их компания анонсировала ещё в декабре прошлого года.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Пользователи из США, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга смогут заказать новые боковины в раннем доступе через интернет-магазин PlayStation Direct с 17 июня. Их стоимость составит 55 долларов или 45 фунтов стерлингов.

Первые фирменные сменные панели для PS5 в версиях Midnight Black (чёрный) и Cosmic Red (красный) поступили в продажу в начале года, однако Россия в список первых рынков не вошла. Компания обещала расширить географию продаж в течение года, но в свете последних событий маловероятно, что аксессуары появится в нашей стране в скором времени.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: playstation 5, игровые консоли
playstation 5, игровые консоли
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