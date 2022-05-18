Представлен OnePlus Ace Racing Edition: доступная альтернатива OnePlus Ace с Dimensity 8100 Max, экраном 120 Гц и батареей 5000 мА·ч

Компания OnePlus представила в Китае смартфон OnePlus Ace Racing Edition. Новинка является более доступной альтернативой модели OnePlus Ace, выпущенной в прошлом месяце. Устройство отличается иным дизайном, более простыми характеристиками, но при этом использует такой же восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8100 Max, как и старшая модель.

Вместо 6,7-дюймового AMOLED-экрана версия Racing Edition получила 6,59-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2412 × 1080 точек (плотность пикселей 401 ppi). Он по-прежнему предлагает поддержку частоты обновления 120 Гц. Для него заявлена поддержка шести режимов развёртки — 30/48/50/60/90/120 Гц. Скорость сенсора у новинки меньше — 240 Гц вместо 720 Гц у старшей модели. В то же время для экрана модели Racing Edition заявлено такое же 100-процентное покрытие цветового охвата DCI-P3. Пиковая яркость дисплея составляет 600 кд/м2, у старшей модели — до 950 кд/м2. Телефон поддерживает технологию HyperBoost, которая пытается обеспечить работу устройства в играх при стабильной и постоянной частоте кадров в секунду.

У новинки подросла ёмкость аккумулятора. Она составляет 5000 мА·ч. Быстрая зарядка поддерживается, но лишь мощностью 67, а не 150 Вт, как у старшей модели. Производитель заявляет, что Racing Edition заряжается до 80 % за 29 минут. Датчик отпечатков пальцев находится в кнопке включения. Смартфон оснащён разъёмом USB Type-C 2.0.

Изменился набор камер. Если разрешение селфи-камеры осталось прежним и составляет 16 Мп, то основной блок камер использует 64-мегапиксельный датчик (f/1.7), 8-мегапиксельный широкоугольный сенсор (f/2.2) с углом обзора 119 градусов, а также 2-мегапискельный датчик для макросъёмки. Напомним, что оригинальная модель Ace оснащена 50-мегапиксельным датчиком с оптической стабилизацией и таким же набором дополнительных сенсоров. Основная камера OnePlus Ace Racing Edition может снимать видео в разрешении 4K@30FPS, камера старшей модели — в 4K@60FPS. В разрешении Full HD камера новой модели работает в режимах 1080p@30/60/120 кадров в секунду. Старшая модель — в 1080p@30/60/240 кадров в секунду.

У более доступной модели появился 3,5-мм аудиоразъём, который отсутствует у обычной модели Ace. Также заявлена поддержка NFC, Bluetooth 5.3 (с протоколами aptX HD, LDAC, LHDC), Wi-Fi 6 и наличие стереодинамиков с поддержкой технологии Dirac Audio.

Любопытной особенностью OnePlus Ace Racing Edition является цифровая клавиатура. Её OnePlus разработала совместно с компанией Razer. Производители попытались воссоздать внешний вид, а также тактильные ощущение от использования реальных клавиатур Razer BlackWidow и Mercury. Технология обратной отдачи при нажатии цифровых клавиш пытается симулировать ощущение нажатия клавиш реальной клавиатуры через вибромотор.

Работает устройство на Android 12 с прошивкой ColorOS 12.1. Размеры OnePlus Ace Racing Edition составляют 164,3 × 75,8 × 8,7 мм. Вес равен 205 граммам. Новинка предлагает серый и синий варианты расцветки корпуса.

Новая модель предлагается на 20 % дешевле оригинальной. Цена OnePlus Ace Racing Edition стартует от $299 за версию 8 + 128 Гбайт. Есть также модификация на 8 + 256 Гбайт за $327, и 12 + 256 Гбайт стоимостью $371. Однако напомним, что речь идёт о китайской версии аппарата.