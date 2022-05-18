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Руководство Twitter считает, что компания может быть продана Илону Маску на прежних условиях

Спор Илона Маска (Elon Musk) с руководством Twitter относительно доли ботов среди активной аудитории социальной сети считается формальным поводом для снижения цены сделки, но представители компании настаивают, что она полна решимости добиться завершения сделки по объявленной первоначально цене до конца текущего года, и именно такие условия наилучшим образом соответствуют интересам акционеров.

Источник изображения: Reuters, Andrew Kelly

Источник изображения: Reuters, Andrew Kelly

За последние несколько часов стали известны любопытные подробности подготовки сделки между Илоном Маском и Twitter, которая началась ещё в марте, если опираться на опубликованные американскими регуляторами документы. В конце марта, как выясняется, Илон Маск активно обсуждал с членами совета директоров и бывшим главой компании Джеком Дорси (Jack Dorsey) «направления будущего развития социальных сетей». Тогда миллиардер рассматривал для себя три альтернативы: стать членом совета директоров Twitter, попытаться купить эту компанию или основать конкурирующую.

К началу апреля консультации с членами совета директоров Twitter склонили Маска к входу в состав этого органа правления, но решающее значение для дальнейших действий миллиардера имела беседа с Джеком Дорси, который заявил, что некогда основанная им компания преуспеет в статусе частной. Маск предложил ему возможность остаться в совете директоров, но Дорси от этой возможности отказался. Позднее они обсудили участие Джека в сделке по приватизации, на этот раз он выразил своё согласие.

Как известно, к 9 апреля, когда Маск должен был войти в состав совета директоров Twitter, он от такой возможности отказался, а через пять дней объявил о своих намерениях купить компанию, хотя совет директоров к тому времени уже задействовал сроком на один год механизм защиты от враждебного поглощения. Для его обхода миллиардер решил выкупать акции напрямую у существующих инвесторов.

Теперь представители Twitter настаивают, что на первых этапах переговоров Илон Маск вообще не демонстрировал озабоченности долей фиктивных учётных записей и ботов в ежедневной активной аудитории социальной сети. Первичное соглашение было подписано им за пару суток в конце апреля без проведения полагающегося в таких случаях аудита. На тот момент данный критерий Маска попросту не волновал, если верить заявлениям руководства Twitter. Более того, его новейшие угрозы о приостановке подготовки сделки до предоставления информации о доле ботов до сих пор никак не оформлены юридически. Эксперты считают, что Маску будет крайне сложно доказать в суде, что предоставленные Twitter данные о доле ботов в аудитории недостоверны и сулят инвестору существенные долгосрочные финансовые риски.

Руководство Twitter будет настаивать на завершении сделки на первоначально объявленных условиях до конца текущего года. Из документов на сайте регуляторов также стало известно, что ключевые руководители компании получат крупные компенсации в случае успешного заключения сделки. Генеральному директору полагается $60,2 млн, финансовому — $46,4 млн, а глава юридической службы сможет рассчитывать на $30 млн. Финансовым консультантам в лице Goldman Sachs и JPMorgan Chase полагается по $65 млн и $48 млн соответственно. С момента начала переговоров с Маском компанию покинули уже пять высокопоставленных руководителей, некоторые из них сделали это против своей воли.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: twitter, илон маск, совет директоров, сделка
twitter, илон маск, совет директоров, сделка
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