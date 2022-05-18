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Hellpoint выйдет на консолях нынешнего поколения и получит дополнение Blue Sun в один день

Издательство tinyBuild и студия-разработчик Cradle Games анонсировали скорое расширение платформенной географии своего хардкорного научно-фантастического боевика Hellpoint и дату выхода дополнения Blue Sun к игре.

Источник изображения: tinyBuild

Источник изображения: tinyBuild

Как стало известно, обещанные версии для PS5, Xbox Series X и S выйдут уже 12 июля. Ранее сообщалось, что обновление будет бесплатным для владельцев Hellpoint на PS4 и Xbox One.

Разработчики Hellpoint обещают обеспечить на консолях нынешнего поколения поддержку разрешения 4K и повышенной производительности (упоминаются плавные 60 кадров/с), а также значительно ускоренные загрузки.

Что касается Blue Sun, то расширение тоже дебютирует 12 июля. Аддон перенесёт игроков в параллельное измерение «Лазурное солнце», предложит три обширные локации, новую систему контрактов, уникальную броню, персонажей и боссов.

Hellpoint вышла в июле 2020 года на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4 и Xbox One, а в феврале 2021-го добралась до Nintendo Switch. События игры разворачиваются на станции «Ирид Ново», которой завладели монстры и космические боги.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: hellpoint, cradle games, tinybuild, ролевой экшен
hellpoint, cradle games, tinybuild, ролевой экшен
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