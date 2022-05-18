Переиздание арканоида Shatter появится на ПК и современных приставках

Новозеландский издатель и разработчик PikPok анонсировал Shatter Remastered Deluxe — обновлённое издание для ПК и современных консолей арканоида Shatter в стиле классической Breakout.

Shatter Remastered Deluxe предложит знакомый по оригинальной игре контент и геймплей с улучшенной технической составляющей: разрешение 4K, поддержка 120 кадров/с, осовремененный интерфейс, усовершенствования графики.

Пользователям предстоит пройти через 10 уникальных миров (71 уровень) и сразить девятерых боссов. Обещают пять режимов (сюжет, бесконечный, босс-марафон, атака на время и локальный кооператив) и глобальную таблицу лидеров.

Shatter Remastered Deluxe поступит в продажу на протяжении третьего квартала текущего года для PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch по цене $10.

Оригинальная Shatter, разработанная и выпущенная Sidhe Interactive (материнская компания PikPok), дебютировала в июле 2009 года на PC и PS3. В марте 2022-го игра получила ремастер для iOS и Android от Netflix.