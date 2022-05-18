Бывших сотрудников Samsung обвинили в шпионаже в пользу Китая, эксперты призывают к ужесточению наказания

По мере роста технологических амбиций Китая в Южной Корее участились случаи промышленного шпионажа. Как сообщает The Korea Times, последним значимым случаем стало предъявление обвинений бывшим сотрудникам компании SEMES — дочернего предприятия Samsung, а также их подельникам из числа представителей субподрядчиков.

Группа из четырёх человек обвиняется в передаче критически важного оборудования китайским участникам рынка промышленного шпионажа, предназначенного для очистки кремниевых пластин, эксклюзивно поставлявшегося Samsung. Сумма «вознаграждения» составила эквивалент $62,8 млн. Ранее в этом году сотрудник Samsung пытался украсть технологии, получив доступ к базам данных Samsung Electronics, но был установлен и задержан государственными спецслужбами.

По мнению экспертов, китайские компании готовы приложить все усилия для ликвидации технологического отставания от лидеров индустрии в критически важных отраслях вроде производства полупроводников. Поэтому наказания за промышленный шпионаж должны быть ужесточены. Проблема усложняется тем, что разные компании имеют разный подход к защите доступных им технологий. Кроме того, трудно отслеживать деятельность бывших сотрудников, уже покинувших компании.

Южнокорейские эксперты подчёркивают, что в ответ на массовую скупку технологий Китаем на Тайване ввели чёткие определения подобных преступлений. Согласно обновлённому в апреле закону, преступники, содействующие утечке промышленных технологий, будут приговариваться к наказаниям до 12 лет лишения свободы и штрафу, эквивалентному до $3,36 млн.

Тем временем в Южной Корее наказания слишком мягкие — за торговлю информацией, составляющей коммерческую тайну, предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы. По данным местных спецслужб, с января 2017 года по февраль 2022 года выявлено 99 случаев утечки промышленных технологий.

При этом из 115 эпизодов нарушения Закона о защите коммерческой тайны только в 15 виновные были приговорены к реальному лишению свободы в 2021 году в суде первой инстанции.

Эксперты настаивают, что государство должно перейти к более жёсткому надзору за рынком технологий. Иначе китайские компании будут просто нанимать бывших сотрудников Samsung Electronics и SK hynix для получения необходимых корейских секретов.