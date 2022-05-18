Psychonauts 2 получила русскую локализацию, но пока не на всех площадках

Пользователи Сети обратили внимание, что в приключенческом экшен-платформере Psychonauts 2 от принадлежащей Microsoft студии Double Fine Productions появилась обещанная текстовая русская локализация.

Напомним, расширение списка поддерживаемых языков в Psychonauts 2 было заявлено на начало текущего года, но на деле задержалось до середины мая и прошло без анонса со стороны разработчиков.

Как и было обещано, в локализации оказался переведён на русский весь текст и внутриигровые надписи в Psychonauts 2. По Интернету уже «гуляет» несколько подтверждающих это скриншотов. Вот один из них.

Судя по комментариям в Steam-сообществе Psychonauts 2, локализация пока доступна не везде: в частности, перевод уже появился в версиях игры для Microsoft Store и консолей Xbox.

Psychonauts 2 дебютировала 25 августа 2021 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS4, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра стала самой высокооценённой и наиболее успешной в истории Double Fine Productions.