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Подробностями следующего этапа бета-тестирования Overwatch 2 поделятся в июне

Издатель и разработчик Blizzard Entertainment сообщил о завершении первого этапа закрытого бета-тестирования PvP-составляющей командного шутера Overwatch 2 и рассказал, когда ждать новости о второй фазе.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Команда Overwatch 2 от лица руководителя производства Аарона Келлера (Aaron Keller) поблагодарила всех участников испытаний и пообещала прислушиваться к пользовательским отзывам.

«Нам не терпится воспользоваться полученными в ходе тестирования данными и реализовать усовершенствования в игре, и нам хочется поскорее представить вам результаты», — заверил Келлер.

Что касается грядущих новостей, то их стоит ждать 16 июня. На этот день Blizzard Entertainment запланировала мероприятие, где расскажет о плане на ближайшие месяцы и раскроет подробности второго этапа «беты» Overwatch 2.

Overwatch 2 официально заявлена для PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, но первая закрытая «бета» прошла только на ПК. Консоли обещали подключить в дальнейших фазах испытаний. Релиз игры ожидается не раньше 2023 года.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: overwatch 2, blizzard entertainment, шутер
overwatch 2, blizzard entertainment, шутер
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