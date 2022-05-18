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Фэнтезийный ролевой экшен Stray Blade задержится до 2023 года

Руководитель разработки ролевого экшена Stray Blade Леонард Кауш (Leonard Kausch) в рамках презентации 505 Games Spring 2022 Showcase представил новые кадры из игры и объявил о переносе релиза на более поздний срок.

Источник изображения: 505 Games

Источник изображения: 505 Games

Напомним, в своём нынешнем виде Stray Blade была представлена на шоу игрового подразделения Microsoft в рамках онлайн-выставки gamescom 2021 и ожидалась к релизу на протяжении текущего года.

Как стало известно, теперь релиз Stray Blade на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S ожидается в 2023 году. Разработчики уверены, что это решение пойдёт игре на пользу.

События Stray Blade развернутся в затерянной долине Акрея, к которой в результате своей неосторожности оказывается прикован главный герой — воин Фаррен. Путешествовать по миру предстоит в компании с остроумным и разговорчивым волчонком Боджи.

Разработчики обещают «гиперотзывчивую боевую систему» с блоками и парированиями, прокачку (как Фаррена, так и Боджи), а также механику овладения оружием, которая должна сделать процесс развития персонажа более гибким.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: stray blade, point blank games, 505 games, ролевой экшен
stray blade, point blank games, 505 games, ролевой экшен
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