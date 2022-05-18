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Hyundai и Kia намерены к концу десятилетия нарастить производство до 3,23 млн электромобилей в год

Hyundai и Kia намереваются к 2030 году вложить в расширение объёмов производства электромобилей на территории Южной Кореи более $16,5 млрд, чтобы к концу десятилетия выпускать по 1,44 млн машин на электротяге ежегодно. К тому времени обе компании до 45 % электромобилей будут выпускать у себя на исторической родине.

Источник изображения: Hyundai Motor

Источник изображения: Hyundai Motor

Другими словами, как поясняет Reuters, Hyundai и Kia к 2030 году рассчитывают выпускать сообща 3,23 млн электромобилей в год, но основная часть производства будет сосредоточена за пределами Южной Кореи. На прошлой неделе стало известно, что Hyundai собирается построить в штате Джорджия предприятие по производству электромобилей для рынка США. На эти нужды будет потрачено до $7,5 млрд, одновременно будут созданы 8500 рабочих мест. Площадка начнёт выдавать продукцию к 2025 году.

Интерес к американскому рынку проявляют и другие корейские компании. Например, поставщик тяговых аккумуляторов SK On в рамках совместного предприятия с Ford Motor собирается потратить $6,35 млрд на оснащение оборудованием предприятий в штатах Кентукки и Теннесси. В первом к 2025 или 2026 году появятся два предприятия по производству тяговых батарей, каждое сможет выпускать продукции совокупной ёмкостью до 43 ГВт‧ч в год. В штате Теннесси с 2025 года будет налажен выпуск тяговых батарей в аналогичных объёмах, а также сборка электрических пикапов F-150 Lightning нового поколения.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: hyundai, kia, электромобиль, южная корея, сша
hyundai, kia, электромобиль, южная корея, сша
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