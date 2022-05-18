Роскомнадзор намерен исключить Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор объявил о планах по исключению Netflix и Megogo, ушедших с российского рынка, из реестра аудиовизуальных сервисов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства. Процедура, предположительно, займёт около 6 месяцев.

Регулятор пояснил, что 6-месячная процедура исключения предусмотрена российскими законами. Он также уточнил, что сервисы исключат из реестра, если на протяжении этого срока среднесуточная аудитория сервисов не превысит 100 тыс. россиян.

Пресс-служба Netflix не ответила на запрос, а представители сервиса из «Национальной медиагруппы» (занималась запуском российского Netflix) отказались от комментариев. В Megogo подчеркнули, что не получали каких-то дополнительных запросов от Роскомнадзора. Компания прекратила свою деятельность 2 марта, но продолжила выполнять партнёрские обязательства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что решили исключить сервисы из реестра на основе данных Mediascope, утверждённого в качестве единого измерителя интернет-аудитории. Как уточняет Forbes, в феврале 2022 года среднесуточная посещаемость Netlfix составляла 180 тыс. человек из России, но к апрелю снизилась до 80 тыс. Что касается Megogo, то в феврале число уникальных посетителей онлайн-кинотеатра составило 2,5 миллиона, а в апреле — 406 тыс. Данные по среднесуточным посетителям сервиса не уточняются.

Netflix и Megogo объявили об уходе с российского рынка в начале марта. Netflix ограничил работу сервиса из-за «сложившихся обстоятельств». В российском представительстве второго кинотеатра заявили, что владелец бренда отозвал франшизу.