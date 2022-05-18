Режиссёр F1 22 объяснил отсутствие сюжетного режима

Старший творческий руководитель F1 22 Ли Мэзер (Lee Mather) в недавнем интервью GamingBolt объяснил, почему в этом году новый гоночный симулятор Codemasters и Electronic Arts остался без сюжетного режима.

Напомним, дебютировавшая в F1 2021 «Формула победы» предлагала пройти путь от перспективного выпускника «Формулы-2» до звезды «Формулы-1» в компании вымышленных персонажей и вполне реальной драмы.

По словам Мэзера, двухгодичный цикл производства не позволил команде добавить сюжетный режим в F1 22, но он обязательно вернётся «в будущем». Codemasters не собирается отказываться от этой функции в рамках серии.

Исходя из слов Мэзера о двухгодичном цикле разработки, можно предположить, что «Формула победы» появится в условной F1 23. Об этом же ещё до анонса F1 22 говорил инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson).

F1 22 выйдет 1 июля на PC (Steam, Origin, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Помимо стандартных атрибутов, проект предложит игровое пространство «Жизнь F1», гонки формата «Спринт» и VR-режим (ПК).