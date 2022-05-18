Apple выпустила iOS 15.5 с исправлением ошибок в работе подкастов и Wallet

Компания Apple выпустила очередную версию своей программной платформы для мобильных устройств. В iOS 15.5 и iPadOS 15.5 разработчики включили ряд исправлений ошибок, в том числе связанных с работой подкастов и приложения Wallet.

После установки упомянутого обновления пользователи iPhone могут ограничивать количество выпусков подкастов, которые хранятся на устройстве. Также появилась опция, позволяющая настроить автоматическое удаление старых выпусков. Приложение Wallet теперь предоставляет возможность отправлять и запрашивать деньги с карты Apple Cash (для пользователей из России эта функция недоступна).

Вместе с этим разработчики исправили несколько известных ошибок, включая проблему с автоматизацией во время ухода или прихода домой. В iOS 15.5 пользователи получили доступ к функции Universal Control, которая делает возможным использование одной клавиатуры и мыши на Mac и iPad. Также сообщается об исправлении около 30 уязвимостей, которые могли использоваться злоумышленниками для проведения атак на пользователей устройств Apple.

Обновление iOS 15.5 стало общедоступны спустя два месяца после выхода iOS 15.4 и за месяц до начала ежегодной конференции разработчиков Apple. Ожидается, что в рамках этого мероприятия Apple анонсирует iOS 16 и iPadOS 16, а также другие аппаратные и программные новинки.