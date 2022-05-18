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Стратегический шутер Scavengers не выйдет на консолях — студию-разработчика продали новому владельцу

Канадский издатель и разработчик Behaviour Interactive (Dead by Daylight) объявил о приобретении американской студии Midwinter Entertainment (Scavengers) у британской технологической компании Improbable.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Midwinter Entertainment была основана в 2016 году бывшим творческим директором 343 Industries Джошем Холмсом (Josh Holmes) и включает разработчиков игр таких серий, как Halo, Battlefield и Gears of War.

С момента своего основания Midwinter Entertainment успела выпустить в ранний доступ на ПК условно-бесплатный стратегический шутер Scavengers. Игра должна была выйти и на консолях, но в результате сделки портирование отменили.

Источник изображения: Behaviour Interactive

Источник изображения: Behaviour Interactive

PC-версией Scavengers осталась заниматься небольшая команда внутри Midwinter, а львиная доля коллектива, насчитывающего около 30 сотрудников, взялась под крылом Behaviour Interactive за некий новый проект.

Сделку Behaviour Interactive по приобретению Midwinter Entertainment у Improbable планируют закрыть 2 июня текущего года. Сумма покупки на данном этапе развития событий не разглашается.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Стратегия, Анонс,
Теги: scavengers, midwinter entertainment, behaviour interactive, шутер, стратегия
scavengers, midwinter entertainment, behaviour interactive, шутер, стратегия
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