Созданное для отслеживания неопознанных воздушных явлений (Unidentified Aerial Phenomena — UAP, термин пришёл на смену понятию НЛО или UFO) подразделение Пентагона собрало около 400 отчётов о различных инцидентах, но ни один из них не указывает на существование внеземной жизни. Об этом накануне сообщил официальный представитель ведомства на слушаниях в Конгрессе.

Этот показатель привёл Скотт Брей (Scott Bray), замдиректора военно-морской разведки США, который дал показания на посвящённых вопросу UAP слушаниях, организованных Комитетом по разведке Палаты представителей. Впервые более чем за 50 лет подобные слушания в Конгрессе проводились в публичном формате. Рост числа сообщений господин Брей объяснил растущей популярностью дронов и простых майларовых (фольгированных) воздушных шаров, а также растущим доверием общественности к подобным сообщениям. Многие из инцидентов остаются необъяснимыми, но и доказательства присутствия сверхъестественных и внеземных сил также отсутствуют.

Очередной виток интереса общественности к теме неопознанных воздушных явлений породила публикация New York Times от 2017 года — тогда издание рассказало о секретной программе Пентагона, посвящённой расследованию подобных инцидентов. В итоге в структуре ВМФ США было создано профильное подразделение, и прошедшие накануне слушания, по сути, оказались проверкой его работы.

В качестве примеров UPO господин Брей продемонстрировал два видео. На одном из них, снятом из кабины самолёта ВМС, был запечатлён некий отражающий сферический объект, движущийся к оператору. Видео было очень коротким, всего несколько секунд, и представитель ведомства сказал, что во многих случаях специалистам действительно приходится ограничиваться столь скудными материалами для анализа. На другой записи, сделанной через прибор ночного видения, был заснят мигающий треугольный объект — видео долгое время ставило аналитиков в тупик, но через несколько лет спустя при наблюдении беспилотников была сделана запись, на котором оказалось аналогичное изображение. Сейчас аналитики уверены, что дрон был и на исходном видео, а треугольная форма объекта на записи объясняется оптическими эффектами.

Отмечается, что после публичного заседания последовало закрытое, в ходе которого представители Пентагона поделились с Конгрессом секретной информацией.

В прошлом году Пентагон также опубликовал посвящённый неопознанным воздушным явлениям доклад, в котором перечислил пять наиболее частых объяснений этих феноменов:

объекты, создающие помехи для авиационных приборов; атмосферные природные явления; сверхсекретные технологии США; технологии «вероятных противников» США — Китая и России; «другое» — всё остальное, что не смогли объяснить специалисты.

Особый интерес общественности вызывает, конечно, последняя категория. Господин Брей подчеркнул, что специалисты также активнее всего работают по данному направлению. Однако все рассмотренные ими материальные свидетельства однозначно указывают только на земное происхождение объектов.