3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Пентагон рассказал о 400 инцидентах с НЛ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Пентагон рассказал о 400 инцидентах с НЛО — ни один не указывает на инопланетян

Созданное для отслеживания неопознанных воздушных явлений (Unidentified Aerial Phenomena — UAP, термин пришёл на смену понятию НЛО или UFO) подразделение Пентагона собрало около 400 отчётов о различных инцидентах, но ни один из них не указывает на существование внеземной жизни. Об этом накануне сообщил официальный представитель ведомства на слушаниях в Конгрессе.

Источник изображения: Stefan Keller / pixabay.com

Источник изображения: Stefan Keller / pixabay.com

Этот показатель привёл Скотт Брей (Scott Bray), замдиректора военно-морской разведки США, который дал показания на посвящённых вопросу UAP слушаниях, организованных Комитетом по разведке Палаты представителей. Впервые более чем за 50 лет подобные слушания в Конгрессе проводились в публичном формате. Рост числа сообщений господин Брей объяснил растущей популярностью дронов и простых майларовых (фольгированных) воздушных шаров, а также растущим доверием общественности к подобным сообщениям. Многие из инцидентов остаются необъяснимыми, но и доказательства присутствия сверхъестественных и внеземных сил также отсутствуют.

Очередной виток интереса общественности к теме неопознанных воздушных явлений породила публикация New York Times от 2017 года — тогда издание рассказало о секретной программе Пентагона, посвящённой расследованию подобных инцидентов. В итоге в структуре ВМФ США было создано профильное подразделение, и прошедшие накануне слушания, по сути, оказались проверкой его работы.

В качестве примеров UPO господин Брей продемонстрировал два видео. На одном из них, снятом из кабины самолёта ВМС, был запечатлён некий отражающий сферический объект, движущийся к оператору. Видео было очень коротким, всего несколько секунд, и представитель ведомства сказал, что во многих случаях специалистам действительно приходится ограничиваться столь скудными материалами для анализа. На другой записи, сделанной через прибор ночного видения, был заснят мигающий треугольный объект — видео долгое время ставило аналитиков в тупик, но через несколько лет спустя при наблюдении беспилотников была сделана запись, на котором оказалось аналогичное изображение. Сейчас аналитики уверены, что дрон был и на исходном видео, а треугольная форма объекта на записи объясняется оптическими эффектами.

Источник изображения: David Mark / pixabay.com

Источник изображения: David Mark / pixabay.com

Отмечается, что после публичного заседания последовало закрытое, в ходе которого представители Пентагона поделились с Конгрессом секретной информацией.

В прошлом году Пентагон также опубликовал посвящённый неопознанным воздушным явлениям доклад, в котором перечислил пять наиболее частых объяснений этих феноменов:

  1. объекты, создающие помехи для авиационных приборов;
  2. атмосферные природные явления;
  3. сверхсекретные технологии США;
  4. технологии «вероятных противников» США — Китая и России;
  5. «другое» — всё остальное, что не смогли объяснить специалисты.

Особый интерес общественности вызывает, конечно, последняя категория. Господин Брей подчеркнул, что специалисты также активнее всего работают по данному направлению. Однако все рассмотренные ими материальные свидетельства однозначно указывают только на земное происхождение объектов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Посвящённые НЛО слушания пройдут сегодня в Конгрессе США с трансляцией в прямом эфире
Минобороны США проведёт слушания об НЛО на следующей неделе — в последний раз такое было более 50 лет назад
Истина где-то рядом: Пентагон создал новую спецслужбу для расследования наблюдений НЛО
Учёные NASA начали исследование образцов лунного грунта 50-летней давности
В России создали новую систему ориентирования малых космических аппаратов
Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся с МКС на Землю
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: конгресс, пентагон, нло
конгресс, пентагон, нло
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 96
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 38
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 16
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 6

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Рядом с нашей галактикой обнаружено загадочное кольцо — это могут быть первые известные следы недавнего взрыва сверхновой
Два новейших ракетных двигателя SpaceX Raptor 2 взорвались друг за другом во время огневых испытаний
Учёные нашли путь к получению энергии из инфракрасного излучения — это обещает прорыв в электрогенерации
В России построят завод по производству материнских плат за 2 млрд рублей
Частным астронавтам миссии Axiom-1 пришлось неожиданно много работать на МКС
Стратегический шутер Scavengers не выйдет на консолях — студию-разработчика продали новому владельцу 10 мин.
Apple выпустила iOS 15.5 с исправлением ошибок в работе подкастов и Wallet 14 мин.
Роскомнадзор намерен исключить Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов 16 мин.
Режиссёр F1 22 объяснил отсутствие сюжетного режима 34 мин.
Новый трейлер файтинга DNF Duel подтвердил появление в игре сюжетного режима 47 мин.
Переиздание арканоида Shatter появится на ПК и современных приставках 2 ч.
Фэнтезийный ролевой экшен Stray Blade задержится до 2023 года 2 ч.
Подробностями следующего этапа бета-тестирования Overwatch 2 поделятся в июне 2 ч.
Psychonauts 2 получила русскую локализацию, но пока не на всех площадках 2 ч.
Chivalry 2 прискачет в Steam вместе с «лошадиным» контентным обновлением 2 ч.
Пентагон рассказал о 400 инцидентах с НЛО — ни один не указывает на инопланетян 8 мин.
IonQ представила прикладные квантовые компьютеры нового поколения — они заявлены как самые производительные в мире 26 мин.
Hyundai и Kia намерены к концу десятилетия нарастить производство до 3,23 млн электромобилей в год 32 мин.
Автономный корабль-контейнеровоз Suzaku успешно завершил 790-км поход из Токийского залива и обратно 3 ч.
Бывших сотрудников Samsung обвинили в шпионаже в пользу Китая, эксперты призывают к ужесточению наказания 3 ч.
Уже в прошлом году электромобили стали основными потребителями кобальта 3 ч.
Аноды с высоким содержанием кремния позволят Mercedes-Benz к 2025 году поставить на конвейер электрический Gelandewagen 4 ч.
Представлен OnePlus Ace Racing Edition: доступная альтернатива OnePlus Ace с Dimensity 8100 Max, экраном 120 Гц и батареей 5000 мА·ч 7 ч.
Sony выпустит 17 июня сменные панели для PS5 в трёх новых цветах 7 ч.
X5 Group развернёт собственное облако Salt на инфраструктуре Selectel 10 ч.