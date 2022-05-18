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Беспилотников на дорогах становится всё больше: Argo AI тоже начала тестировать в США такси без водителя за рулём

Лидерами в сфере тестирования лишённых водителя автоматических транспортных средств на территории США можно признать компании Waymo и Cruise, которые ещё в начале весны добились права осуществлять с помощью таких машин коммерческие перевозки в Калифорнии. Argo AI уже приступила к пробным поездкам без водителя в Техасе и Флориде, но взимать плату за проезд пока не имеет права.

Источник изображения: Argo AI

Источник изображения: Argo AI

Разрешение на осуществление испытаний беспилотных такси без страхующего водителя в Остине и Майами компания Argo AI получила лишь недавно, хотя уже несколько лет наматывает мили в этих городах на прототипах с испытателями за рулём. Сейчас, когда власти разрешили ей удалить из салона водителя, она осуществляет пробные поездки в полностью автоматическом режиме, перевозя по улицам двух указанных городов США собственных сотрудников. Последние могут вызывать автоматическое такси через специально разработанное приложение.

Argo AI пользуется поддержкой не только автомобильных компаний Ford Motor и Volkswagen. В интеграции своих сервисов с ней заинтересована и Lyft, выступающая своего рода агрегатором услуг такси на территории США, а также гигант розничной торговли Walmart, намеревающийся осуществлять доставку продуктов и других товаров при помощи беспилотного транспорта в городской черте. Как только Argo AI получит соответствующее разрешение, поездки на машинах без водителя станут доступны рядовым клиентам.

Отказ от водителя для американских служб такси позволит снизить прямые удельные расходы на 80 % в пересчёте на каждую пройденную милю, но такой расчёт не учитывает необходимости окупать многомиллиардные затраты на разработку соответствующих технологий, закупку оборудования для автопилота и проведение сопутствующих испытаний.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мир роботехники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: argo ai, lyft, автопилот, такси, сша
argo ai, lyft, автопилот, такси, сша
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