Слитую базу данных клиентов «Яндекс.Еды» дополнили утечками из ГИБДД, СДЭК, «Билайна», ВТБ и др.

В интернете появилась новая версия сайта, на котором ранее размещалась карта с утекшими данными пользователей «Яндекс.Еды». На этот раз уже опубликованная информация дополнена данными из ГИБДД, СДЭК, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников, а также списком публичных персон.

Речь идёт об адресах, номерах телефонах, VIN-номерах автомобилей и других данных, полученных из разных источников. На сайте предусмотрена возможность поиска по номеру телефона или фамилии. Создатели сайта объясняют необходимость его обновления тем, что «конфиденциальность не ценится», а «множество личных данных было незаконно выложено в сеть».

«Суд оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тыс. рублей за утечку данных клиентов, т.е. наши адреса доставки и личностные данные стоят 0,009 рублей за пользователя (6 399 036 пользователей). Всё больше информации попадает в руки преступников, которые могут воспользоваться ею с целью запугивания или обмана. Чтобы понимать риски, вы можете проверить, какая персональная информация есть у мошенников и уголовников», — говорится в описании на сайте проекта.

Представитель «Яндекс.Еды» сообщил, что компания не фиксировала новых инцидентов, связанных с кибербезопасностью. Об утечке пользовательских данных было объявлено 1 марта, когда затронутым инцидентом пользователям были направлены соответствующие уведомления. Он также отметил, что не все распространяемые данные имеют отношение к «Яндекс.Еде». Отмечается, что компания работает над усилением информационной безопасности, а также создаёт инструменты, позволяющие пользователям видеть, какие данные хранятся в системе, и удалять их в случае необходимости.

Представитель Wildberries сообщил, что данные пользователей платформы находятся в безопасности, утечек не фиксировалось. В Avito также опровергли утечку данных. «Это обычный парсинг (сбор данных с последующей обработкой)», — сообщил представитель компании.

В пресс-службе ВТБ также опровергли утечку данных пользователей и прокомментировали ситуацию следующим образом: «Информация, о которой идёт речь, не относится к персональным данным клиентов, здесь указаны лишь номера телефонов, которые пользователи оставляют при переводах через Систему быстрых платежей. Эти данные не позволяют предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов, поэтому угрозы безопасности их средств нет. Никаких утечек персональной информации, включая паспортные данные и номера карт, мы не фиксируем. Информационная безопасность клиентов является нашим приоритетом и обеспечивается как от внешних вызовов, так и внутренних угроз. Мы применяем разграничения прав доступа к информации, осуществляем жёсткий контроль действий пользователей при работе с конфиденциальными данными. В ВТБ создан специальный закрытый периметр, обеспечивающий максимальную степень защиты банковских систем и внутренней информации».