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Продажи Monster Hunter Rise превысили 9 млн копий и другие поводы для гордости Capcom

Японское издательство Capcom по итогам четвёртого квартала прошедшего финансового года обновило информацию о продажах своих самых успешных игр в специальном разделе у себя на официальном сайте.

Источник изображений: Capcom

Источник изображений: Capcom

По состоянию на 31 марта «платиновый» список Capcom, куда попадают игры с более чем 1 млн проданных копий, насчитывает 107 позиций. Последним новичком перечня в сентябре 2021-го была Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Наибольшего прогресса за прошедший квартал добился ролевой экшен Monster Hunter Rise — 1,3 млн копий с 31 декабря 2021 года (9 млн копий всего). Вскоре после выхода ПК-версии в январе 2022-го продажи игры исчислялись 8 млн копий.

Продажи Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin превысили 1,5 млн копий

Продажи Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin превысили 1,5 млн копий

По 400 тыс. копий к своему результату трёхмесячной давности добавили масштабное дополнение Iceborne к Monster Hunter: World (9,2 млн копий всего) и Resident Evil Village (6,1 млн).

Что касается ремейков Resident Evil, то переосмысления второй и третьей частей культовой хоррор-франшизы Capcom привлекли с начала года по конец марта ещё по 300 тыс. покупателей.

Наконец, два самых успешных проекта Capcom из её «платинового» списка — Monster Hunter: World (18 млн), Resident Evil 7 (10,8 млн) — записали на свой счёт за отчётный период по 200 тыс. копий.

Ближайшие подтверждённые релизы Capcom — сборник файтингов Capcom Fighting Collection (24 июня) и аддон Sunbreak для Monster Hunter Rise (30 июня). Также издательство готовит DLC для Resident Evil Village.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Шутер, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: monster hunter, resident evil, capcom, продажи игр
monster hunter, resident evil, capcom, продажи игр
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