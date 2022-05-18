Седьмой сезон симулятора SnowRunner стартует 31 мая — одновременно с релизом на PS5, Xbox Series X и S

Издательство Focus Entertainment и студия-разработчик Saber Interactive объявили, что седьмой сезон симулятора езды по бездорожью SnowRunner под названием Complete & Conquer начнётся 31 мая.

В последний день весны проект также появится на PlayStation 5, Xbox Series X и S, о чём стало известно ещё в прошлом месяце. Сейчас игра доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В седьмом сезоне обладатели пропуска Year 2 Pass получат летнюю карту с новыми гоночными испытаниями, двумя новыми автомобилями и дополнительными вариантами персонализации.

SnowRunner дебютировала в апреле 2020 года на ПК (Epic Games Store), PS4 и Xbox One, а в мае 2021-го появилась на Nintendo Switch, в Steam, Microsoft Store и Game Pass (ПК, Xbox).