Разработчики Deathverse: Let It Die анонсировали открытое бета-тестирование

Издательство GungHo Online Entertainment и студия-разработчик Supertrick Games анонсировали открытое бета-тестирование своего условно-бесплатного многопользовательского боевика Deathverse: Let It Die.

Как стало известно, попробовать Deathverse: Let It Die перед релизом можно будет в рамках двух тестовых сессий: с 28 (23:00 МСК) по 29 мая (5:00 МСК) и 5 июня с 11:00 до 17:00 по московскому времени.

В описании бета-версии говорится, что перенести прогресс в релизную сборку не разрешат. Закрыт будет и доступ к микротранзакциям. Разработчики также предупредили о возможных проблемах в связи с незаконченностью игры.

Открытое бета-тестирование Deathverse: Let It Die пройдёт на PlayStation 4 и PlayStation 5. В американском сегменте PlayStation Store и других регионах цифрового магазина уже стартовала предзагрузка.

Релиз Deathverse: Let It Die до сих пор ожидается текущей весной. Геймеры станут участниками реалити-шоу на выживание и будут соревноваться с другими пользователями за любовь зрителей.