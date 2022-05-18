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Китай стал вторым в мире по майнингу биткоина, несмотря на запрет правительства

Пока США укрепляют лидерство в индустрии майнинга биткоина, Китай вернул себе второе место в мировом зачёте, несмотря на то, что в прошлом году эта деятельность попала под запрет.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

По данным доклада, опубликованного накануне Кембриджским центром альтернативных финансов (Cambridge Centre for Alternative Finance — CCAF), в период с сентября 2021 по январь 2022 гг. на США пришлось 37,84 % мирового хешрейта — показателя вычислительной мощности, используемой для добычи цифровой валюты. Ненадолго снизившись после обновления китайских законодательных норм, хешрейт ещё в прошлом году вернулся к исходным показателям, а потом продолжил расти и бить рекорды. По информации CCAF, после прошлогоднего запрета майнинга в Китае страна внезапно продемонстрировала внезапный всплеск активности за счёт «скрытых майнинговых операций» и «снова стала крупным майнинговым узлом», приняв на себя 21,11 % мирового хешрейта.

«Это убедительно свидетельствует, что в стране сформировалась подпольная майнинговая деятельность, которая эмпирически подтверждает то, что давно предполагали инсайдеры в отрасли», — говорится в докладе. В мае прошлого года Пекин активизировал усилия по противодействию криптовалютной индустрии, но, похоже, что местные майнеры продолжили работать через VPN. Поэтому в исследовании CCAF могли закрасться ошибки — оно основано на данных геолокации, предоставляемых крупными майнинговыми пулами, в то время как участники индустрии могли использовать средства для сокрытия своего местоположения.

Третье место, говорится в докладе, занял Казахстан с 13,22 % мирового хешрейта, за ним следует Канада (6,48 %), а замыкает пятёрку лидеров Россия (4,66 %).

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: китай, биткоин, майнинг
китай, биткоин, майнинг
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