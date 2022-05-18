Qualcomm пошла в пятёрку крупнейших клиентов Samsung за счёт контракта на выпуск чипов

В первом квартале этого года, как сообщает корейское агентство Yonhap News, компании Qualcomm удалось впервые попасть в число крупнейших клиентов Samsung Electronics. Этому способствовало увеличение выручки, получаемой корейским подрядчиком от оказания услуг по контрактному производству мобильных процессоров для американского разработчика. Сообща пять крупнейших клиентов обеспечивают около 14 % выручки Samsung.

В прошлом квартале Qualcomm в этом перечне поменялась местами с Verizon, хотя немецкий оператор связи Deutsche Telekom сохранил свои позиции среди крупнейших клиентов Samsung. По традиции, конкурирующая с корейским гигантом Apple тоже входит в число его крупнейших партнёров, поскольку зависит от Samsung в сфере поставок компонентов для смартфонов — тех же дисплеев, например. Компании Best Buy и Supreme Electronics замыкают пятёрку крупнейших источников выручки Samsung.

В декабре руководство Qualcomm подтвердило, что для выпуска мобильных процессоров Snapdragon 8 Gen 1 будет использоваться 4-нм технология Samsung. Теперь слухи приписывают Qualcomm отказ от услуг корейского подрядчика при выпуске процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, который выйдет в эту пятницу. Считается, что его будет выпускать конкурирующая TSMC. История «метаний» Qualcomm от TSMC к Samsung и обратно довольно обширна по своему содержанию, но с точки зрения бизнес-стратегии имеет своей целью диверсификацию рисков зависимости от единственного поставщика процессоров.

По данным TrendForce на четвёртый квартал прошлого года, TSMC контролировала 52,1 % мирового рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов, а Samsung Electronics довольствовалась 18,3 % рынка. В прошлом месяце представители корейского гиганта заявили о наличии высокого спроса на профильные услуги компании, а также о снижении уровня брака при использовании передовых техпроцессов. Слухи о намерениях Samsung поднять цены на свои услуги на величину до 20 % пока официально не комментируются, но руководство корейской компании в последние месяцы не устаёт повторять, что политика ценообразования должна быть реалистичной и учитывающей необходимость инвестировать в расширение и модернизацию производства.