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Apple анонсировала «живые субтитры» и другие специальные возможности для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch

Apple анонсировала новые функции, предназначенные для людей с ограниченными возможностями, которые в скором времени станут доступны пользователям устройств компании. Речь идёт о функции «живые субтитры» (Live Captions), расширении возможности управления Apple Watch с помощью жестов, функции зеркального отображения экрана смарт-часов на iPhone, а также других нововведениях, которые станут общедоступны вместе с одним из будущих программных обновлений позднее в этом году.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Прежде всего отметим появление функции «живые субтитры», которая позволяет в режиме реального времени транскрибировать аудио в текст и выводить результат на экран в виде субтитров. Эта функция будет доступна не только при просмотре видео, но также при использовании мессенджеров и сервисов видеоконференцсвязи. Пользователь сможет настроить размер шрифта субтитров, а также отвечать на сообщения путём набора текста, который будет озвучиваться собеседникам экранным диктором.

Функция будет полезна для пользователей с нарушениями слуха. Бета-версия «живых субтитров» будет запущена в конце этого года в США и Канаде. Воспользоваться ей смогут пользователи iPhone 11 и более поздних моделей, а также iPad с процессором Apple A12 Bionic и компьютеров Mac, построенных на базе фирменных процессоров компании.

Вместе с этим расширятся возможности в плане управления смарт-часами Apple Watch с помощью жестов. Например, двойное сжатие кисти может использоваться для того, чтобы отклонить уведомление, сделать снимок экрана, приостановить или возобновить воспроизведение мультимедийного контента, начать тренировку и др.

Смарт-часы Apple Watch будет проще использовать людям с ограниченными физическими возможностями и двигательными нарушениями. Такие пользователи смогут использовать функцию зеркального отображения экрана часов на экране сопряжённого iPhone, что упростит процесс взаимодействия с гаджетом. В iOS 14 разработчики реализовали функцию распознавания определённых звуков, таких как пожарная сигнализация или звук бегущей воды для своевременного оповещения слабослышащих пользователей. В скором времени пользователи смогут настраивать распознавание звуков в соответствии с собственными потребностями.

Приложение для чтения с экрана VoiceOver, а также функции Speak Selection и Speak Screen получат поддержку 20 дополнительных языков, включая бенгальский, словенский, баскский, вьетнамский и др. На Mac инструмент проверки текста в VoiceOver будет проверять текст на наличие проблем с форматированием. Для слабовидящих людей интегрирована функция Door Detection, которая позволяет обнаруживать двери и будет доступна на iPhone и iPad, в которых имеется интегрированный лидар.

Ещё одна новая функция Buddy Controller позволит объединить два игровых контроллера в один, чтобы один из пользователей мог помочь другому в играх. Также ожидается появление других программных нововведений, включая дополнительные визуальные настройки Apple Books, возможность изменения времени ожидания ответа Siri и др.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств,
Теги: ios, apple, обновление
ios, apple, обновление
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