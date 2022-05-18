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MSI выпустит сверхмощный игровой ноутбук Titan GT77 на базе Alder Alake-HX с четырьмя вентиляторами

Компания MSI начала рекламировать в китайских социальных сетях новый игровой ноутбук Titan GT77. Производитель отмечает, что совокупная мощность CPU и GPU этой флагманской системы составит 250 Вт, без учёта дополнительных комплектующих лэптопа.

Источник изображений: Weibo

Источник изображений: Weibo

Серия игровых ноутбуков MSI Titan не обновлялась после выхода процессоров Intel Core 10-го поколения. На рынке не было моделей на базе чипов Tiger Lake, что наводило на мысль о том, что производитель решил отказаться от этой нишевой серии очень дорогих геймерских устройств. Похоже, MSI всё-таки решила просто взять перерыв, поскольку в обозримом будущем в продаже появится игровой лэптоп Titan GT77 на базе процессоров Intel Core 12-го поколения. Компания, судя по всему, решила дождаться более производительных моделей чипов Alder Lake-HX, предлагающих до 16 физических ядер с частотой до 5 ГГц.

Несмотря на потенциально очень мощную начинку, подробности о которой пока неизвестны, толщина лэптопа MSI Titan GT77 составит всего 23 мм. Однако общие габариты этой портативной игровой станции будут больше, чем у любого другого игрового ноутбука на рынке. Titan GT77 получит специальную систему вентиляции в задней части корпуса, что является характерной чертой лэптопов данной серии. В составе системы охлаждения новинки будут использоваться четыре вентилятора и семь теплопроводящих трубок.

Titan GT77 оборудован четырьмя разъёмами для оперативной памяти и четырьмя разъёмами для установки твердотельных NVMe-накопителей, что стало возможным благодаря использованию процессоров Alder Lake-HX. Кроме того, ноутбук предложит несколько типов экранов с поддержкой разрешений 4K, 1440p и 1080p, а также с частотой обновления до 360 Гц. Вишенкой на торте станет механическая RGB-клавиатура SteelSeries с переключателями Cherry MX, имеющими ход 1,8 мм.

Производитель пока не сообщает, когда новый игровой ноутбук серии Titan будет официально представлен и когда он появится в продаже. Однако уже понятно, что ценник будет космическим.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: msi, игровой ноутбук, alder lake
msi, игровой ноутбук, alder lake
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