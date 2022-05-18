Анонсирован первый китайский смартфон с квантовым шифрованием звонков

Китайская компания China Telecom выпустила свой первый смартфон с модулем квантового шифрования. Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа». Разработчики анонсировали устройства 16 мая, в преддверии Всемирного дня электросвязи и информационного общества.

Смартфон получил название Tianyi No. 1 2022. Его главной особенностью стало наличие модуля квантового шифрования со специальной SIM-картой, совместимой с ним. Для шифрования и дешифровки используется специальный ключ, встроенный в SIM-карту.

В отличие от традиционной криптографии, в Tianyi No. 1 2022 используется принцип квантовой суперпозиции. Это фундаментальный принцип квантовой механики, предполагающий возможность сложения двух и более квантовых состояний. «Когда пользователь использует квантово-защищённый канал связи, генерируется секретный ключ для проверки его личности. После подтверждения, квантовая сеть сгенерирует в режиме реального времени новый ключ для шифрования голосовых данных», — рассказал инженер QuantumCTeck Чжан Жутун (Zhang Rutong).

Как пишет издание Gamingsym, Tianyi No. 1 2022 \оснащён экраном 6,5 дюймов с разрешением 1080p и частотой 90 Гц. Смартфон также получил батарею в 5000 мА·ч и хранилище на 128 Гбайт. Планируется выпустить две версии устройства — с 6 и 8 Гбайт ОЗУ.

Это не первый смартфон с квантовым шифрованием. В апреле 2021 года устройство с повышенным уровнем защиты представила компания Samsung. Смартфон Galaxy Quantum2 получил технологию квантового шифрования на базе квантового генератора случайных чисел (QRNG)