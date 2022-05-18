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«VK Видео» станет отдельным приложением в этом году

Компания VK планирует запустить свою платформу «VK Видео» в виде отдельного приложения. Сервис запустят до конца года, и он будет развиваться по модели YouTube. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова генерального директора VK Владимира Кириенко.

Источник изображения: «ВКонтакте»

Источник изображения: «ВКонтакте»

«До конца года планируем запустить платформу «ВК Видео» как отдельное приложение. Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube», — сообщил господин Кириенко в ходе Российского интернет-форума. Он также добавил, что в перспективе VK планирует увеличить разнообразие контента, в том числе за счёт партнёрства с крупными самостоятельными сервисами, которые могут использоваться в рамках социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее в виде отдельного приложения был запущен сервис обмена сообщениями «VK Мессенджер», позволяющий общаться пользователям самой платформы, а также вести беседы с контактами из телефонной книги. На момент запуска пользователям доступна возможность организации групповых чатов на более чем 1000 человек, а также функции аудио- и видеозвонков, исчезающие сообщения, возможность отправки фото, аудио, видео и др.

Кроме того, VK запустила отдельное приложение «VK Клипы», предназначенное для просмотра, съёмки и редактирования вертикальных видеороликов. Сервис поддерживает обработку видео с разрешением формата Full HD, частотой 60 кадров в секунду и максимальной продолжительностью до 180 секунд.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, ПО для мобильных устройств,
Теги: vk видео, vk, приложения
vk видео, vk, приложения
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