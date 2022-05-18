«VK Видео» станет отдельным приложением в этом году

Компания VK планирует запустить свою платформу «VK Видео» в виде отдельного приложения. Сервис запустят до конца года, и он будет развиваться по модели YouTube. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова генерального директора VK Владимира Кириенко.

«До конца года планируем запустить платформу «ВК Видео» как отдельное приложение. Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube», — сообщил господин Кириенко в ходе Российского интернет-форума. Он также добавил, что в перспективе VK планирует увеличить разнообразие контента, в том числе за счёт партнёрства с крупными самостоятельными сервисами, которые могут использоваться в рамках социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее в виде отдельного приложения был запущен сервис обмена сообщениями «VK Мессенджер», позволяющий общаться пользователям самой платформы, а также вести беседы с контактами из телефонной книги. На момент запуска пользователям доступна возможность организации групповых чатов на более чем 1000 человек, а также функции аудио- и видеозвонков, исчезающие сообщения, возможность отправки фото, аудио, видео и др.

Кроме того, VK запустила отдельное приложение «VK Клипы», предназначенное для просмотра, съёмки и редактирования вертикальных видеороликов. Сервис поддерживает обработку видео с разрешением формата Full HD, частотой 60 кадров в секунду и максимальной продолжительностью до 180 секунд.