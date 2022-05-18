Известный японский аудиобренд Onkyo подал заявление о банкротстве

Известный японский производитель аудиотехники Onkyo подал заявление о банкротстве. Общий объём долговых обязательств составляет $24 млн. По данным издания Nikkei Asia, компания ссылается на невозможность соответствовать изменению подхода людей к прослушиванию музыки.

Onkyo была основана в 1946 году и стала популярным брендом, ценимым аудиофилами, во многом благодаря AV-ресиверам. Кроме того, японские бренды вроде Onkyo, Pioneer и Sony в 1990-е годы достигли процветания с ростом спроса на большие и качественные стереосистемы.

Тем не менее в 2000-е годы рынок начал меняться с появлением формата MP3, соответствующего контента и аппаратно-программного обеспечения, выхода плееров Apple iPod (только недавно снятых с производства), смартфонов и потоковых музыкальных сервисов. Большие домашние стереосистемы начали постепенно терять популярность среди пользователей, которым больше пришлись по душе компактные звуковые панели и мобильные решения.

Тем не менее Onkyo попыталась идти в ногу со временем, выпуская серии проводных и беспроводных наушников. В 2015 году она совершила ещё одну попытку укрепить бизнес, купив подразделение Pioneer, отвечавшее за потребительскую электронику, но так и не смогла исправить положение.

В январе 2021 года компания рассматривала возможность снятия акций с Токийской фондовой биржи, вскоре после этого её приобрели Voxx International и Sharp Corporation. В августе прошлого года акции компании были всё-таки сняты с торгов.

По имеющимся данным, несмотря на банкротство самой компании, Voxx и Sharp, вероятно, продолжат использовать бренд Onkyo.