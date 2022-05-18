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Некоторые ноутбуки на Ryzen PRO 6000 получат скоростные модули Wi-Fi от Qualcomm с одновременным подключением к двум диапазонам

Бизнес-ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen PRO 6000 получат поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. Она будет реализована с помощью модулей связи FastConnect 6900 от компании Qualcomm, с которой AMD ведёт сотрудничество. Производители также заручились поддержкой Microsoft и сетевыми возможностями операционной системы Windows 11.

Источник изображения: Lenovo

Источник изображения: Lenovo

Лэптопы, оснащённые модулем связи FastConnect 6900, смогут работать в трёх диапазонах частот — 2,4, 5 и 6 ГГц, причём системы смогут одновременно подключаться в двух диапазонах. Связь на более высоких частотах будет быстрее, а делить канал придётся с меньшим числом устройств — не будет конкуренции с более старыми решениями, которые 6 ГГц не поддерживают. Связь на частоте 2,4 ГГц в свою очередь обеспечит стабильность соединения при удалении от точки доступа.

Первыми устройствами, которые получат поддержку одновременного подключения к двумя диапазонам частот Wi-Fi станут ноутбуки HP EliteBook 805 и Lenovo ThinkPad Z. Эти устройства были анонсированы ещё на выставке CES в начале этого года и должны появиться в продаже уже совсем скоро.

Компания AMD также продвигает специализированный процессор Manageability Processor, интегрированный в CPU для расширения беспроводного управления. В сочетании с FastConnect 6900 он расширяет возможности управления беспроводной сетью благодаря поддержке более 32 широко используемых профилей на основе открытых стандартов (DASH). Однако производителям лэптопов необходимо самостоятельно активировать работу данной функции. Просто наличие процессора серии Ryzen PRO 6000 в составе того или иного ноутбука не означает, что лэптоп сразу предложит поддержку этой функции.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: amd, qualcomm, wi-fi 6, wi-fi 6e, ноутбуки, ryzen 6000, ryzen pro
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