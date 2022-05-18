Марсианский зонда NASA InSight скоро отправится на покой — энергия для работы подходит к концу

Марсианскому зонду NASA InSight осталось работать два–три месяца на Марсе, после чего он постепенно погрузится в вечный сон. Причина банальна — на солнечных панелях осело так много марсианской пыли, что вырабатываемой энергии уже не хватает для работы бортовых систем зонда. До конца лета аппарат продолжит сбор научных данных, после чего до конца года прекратит всякую деятельность.

На днях на брифинге NASA было заявлено, что солнечные панели зонда вырабатывают около 10 % энергии от первоначального значения. В принципе, зонд давно выполнил поставленную перед ним задачу — исследовать строение Красной планеты по эху от сейсмических волн. Благодаря более чем 1300 случаям зафиксированных марсотрясений удалось прояснить картину внутреннего строения Марса с его чрезмерно увеличенным ядром, тонкой мантией и всего одной тектонической плитой.

На резервном ресурсе зонд продержался два дополнительных года сверх запланированного. На Марс он прибыл в декабре 2018 года, где в долине Элизий должен был отработать 728 дней (709 солов или марсианских суток). По факту зонд продолжал собирать и собирает научные данные до сих пор, спустя два года после завершения запланированной программы и даже успел зафиксировать рекордные по силе марсотрясения — последнее всего несколько недель назад.

Впрочем, без неудач тоже не обошлось. Вспомогательный прибор зонда — бур с термодатчиком, который планировалось заглубить в недра Марса на три метра, та и не смог пробурить породу. Датчик позволил бы получить информацию о динамике внутренней структуры Марса, но потеря невелика, считают учёные. В общем случае зонд собрал важную информацию, которую во многом ещё предстоит обработать, которая поможет в будущих геологических миссиях на Венере и на лунах Сатурна и Юпитера.