3DNews Новости Software PlayStation Видео: трейлер новой главы «Корни ужаса»...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Видео: трейлер новой главы «Корни ужаса» многопользовательского хоррора Dead by Daylight

Разработчики из студии Behaviour Interactive опубликовали трейлер новой главы «Корни ужаса» (Roots of Dread) многопользовательского хоррора Dead by Daylight. Грядущая контентная прибавка добавит в игру новую карту, убийцу и выжившую.

Источник изображения: Behaviour Interactive

Источник изображения: Behaviour Interactive

«Сад Счастья» — это карта, на которой «от тревоги никуда не скрыться». Другие подробности новой локации будут представлены разработчиками чуть позже.

Убийцу зовут Грязь, она описывается авторами как «воплощение пробуждения от ночного кошмара» — это когда проснулся от приснившегося ужаса, но не можешь его вспомнить. Грязь умеет перемещаться между шкафчиками по всей карте и притуплять зрение выживших.

Новую выжившую зовут Хэдди Каур, она родилась в Северной Индии, но выросла в Канаде, в приёмной семье. Девушка умеет видеть происходящее в разных реальностях, поэтому сталкиваться с представителями сверхъестественного ей приходилось на протяжении всей жизни.

«Корни ужаса» появятся в Dead by Daylight уже 7 июня, опробовать весь контент новой главы можно в рамках публичного бета-тестирования. Вся нужная информация собрана на отдельной странице форума игры.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава Bloober Team хихикнул, комментируя слухи о связи студии с ремейком Silent Hill 2
Полноценная демонстрация геймплея ремейка Dead Space пройдёт за три месяца до релиза — игра выйдет 27 января
Гейб Ньюэлл предлагал не делать Left 4 Dead игрой про зомби
Эксклюзивы PS4 и PS5, мировые хиты и классика: Sony рассказала, что войдёт в библиотеку обновлённой PS Plus
Кинематографический трейлер файтинга MultiVersus подтвердил ещё двух бойцов и сроки открытой «беты»
Время загрузки Forspoken на консоли PlayStation 5 составит всего одну секунду
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Ужастик, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: behavior interactive, dead by daylight, ужастик, боевик
behavior interactive, dead by daylight, ужастик, боевик
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 96
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 43
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 22
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 16

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Рядом с нашей галактикой обнаружено загадочное кольцо — это могут быть первые известные следы недавнего взрыва сверхновой
Два новейших ракетных двигателя SpaceX Raptor 2 взорвались друг за другом во время огневых испытаний
Учёные нашли путь к получению энергии из инфракрасного излучения — это обещает прорыв в электрогенерации
В России построят завод по производству материнских плат за 2 млрд рублей
Слитую базу данных клиентов «Яндекс.Еды» дополнили утечками из ГИБДД, СДЭК, «Билайна», ВТБ и др.
Apple анонсировала «живые субтитры» и другие специальные возможности для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch 5 мин.
Разработчики Deathverse: Let It Die анонсировали открытое бета-тестирование 42 мин.
Китай стал вторым в мире по майнингу биткоина, несмотря на запрет правительства 51 мин.
Продажи Monster Hunter Rise превысили 9 млн копий и другие поводы для гордости Capcom 58 мин.
Уход из России ударит по TikTok и Instagram сильнее, чем по Facebook и Twitter 59 мин.
Седьмой сезон симулятора SnowRunner стартует 31 мая — одновременно с релизом на PS5, Xbox Series X и S 2 ч.
Стратегический шутер Scavengers не выйдет на консолях — студию-разработчика продали новому владельцу 2 ч.
Apple выпустила iOS 15.5 с исправлением ошибок в работе подкастов и Wallet 3 ч.
Роскомнадзор намерен исключить Netflix и Megogo из реестра аудиовизуальных сервисов 3 ч.
Режиссёр F1 22 объяснил отсутствие сюжетного режима 3 ч.
MSI выпустит сверхмощный игровой ноутбук Titan GT77 на базе Alder Alake-HX с четырьмя вентиляторами 2 мин.
Беспилотников на дорогах становится всё больше: Argo AI тоже начала тестировать в США такси без водителя за рулём 2 ч.
Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто 2 ч.
Пентагон рассказал о 400 инцидентах с НЛО — ни один не указывает на инопланетян 2 ч.
IonQ представила прикладные квантовые компьютеры нового поколения — они заявлены как самые производительные в мире 3 ч.
Hyundai и Kia намерены к концу десятилетия нарастить производство до 3,23 млн электромобилей в год 3 ч.
Автономный корабль-контейнеровоз Suzaku успешно завершил 790-км поход из Токийского залива и обратно 5 ч.
Бывших сотрудников Samsung обвинили в шпионаже в пользу Китая, эксперты призывают к ужесточению наказания 5 ч.
Уже в прошлом году электромобили стали основными потребителями кобальта 5 ч.
Аноды с высоким содержанием кремния позволят Mercedes-Benz к 2025 году поставить на конвейер электрический Gelandewagen 6 ч.