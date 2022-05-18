Видео: трейлер новой главы «Корни ужаса» многопользовательского хоррора Dead by Daylight

Разработчики из студии Behaviour Interactive опубликовали трейлер новой главы «Корни ужаса» (Roots of Dread) многопользовательского хоррора Dead by Daylight. Грядущая контентная прибавка добавит в игру новую карту, убийцу и выжившую.

«Сад Счастья» — это карта, на которой «от тревоги никуда не скрыться». Другие подробности новой локации будут представлены разработчиками чуть позже.

Убийцу зовут Грязь, она описывается авторами как «воплощение пробуждения от ночного кошмара» — это когда проснулся от приснившегося ужаса, но не можешь его вспомнить. Грязь умеет перемещаться между шкафчиками по всей карте и притуплять зрение выживших.

Новую выжившую зовут Хэдди Каур, она родилась в Северной Индии, но выросла в Канаде, в приёмной семье. Девушка умеет видеть происходящее в разных реальностях, поэтому сталкиваться с представителями сверхъестественного ей приходилось на протяжении всей жизни.

«Корни ужаса» появятся в Dead by Daylight уже 7 июня, опробовать весь контент новой главы можно в рамках публичного бета-тестирования. Вся нужная информация собрана на отдельной странице форума игры.